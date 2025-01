'Caverna de gelo' onde brasileiro morreu em 2022 desmorona na Argentina

A "Cueva de Jimbo", também conhecida como "caverna de gelo", desabou na Argentina neste sábado (11). A estrutura estava interditada desde 2021, mas era um local amplamente visitado pelos turistas no Parque Nacional da Terra do Fogo.

O que aconteceu

Administração do Parque Nacional da Terra do Fogo confirmou o colapso total da caverna. Estudos já haviam indicado o risco de desabamento da estrutura.

Caverna de gelo foi formada de maneira natural e era uma espécie de túnel. Estrutura impressionava pela sua beleza, apresentando listras pretas e brancas na parede, formando um caracol.

Colapso pode ter relação com o aquecimento global. Nos últimos dias, região enfrentou temperaturas entre 17 ºC e 18 ºC, o que é incomum no local, mesmo no verão. Informação foi passada ao La Nacion por Silvina Cárdenas, membro do Infuetur (Instituto Fueguino de Turismo).

Ninguém ficou ferido, segundo o comunicado da administração do parque. Acesso à caverna era proibido desde 2021, devido aos riscos de colapso e frequentes quedas de gelo e rochas. Mesmo assim, vários turistas visitavam o local.

Este fato é suficiente para mostrar que a contemplação e o desfrute do ambiente devem ser realizados com responsabilidade, tanto pelos visitantes quanto por aqueles que, no âmbito local, atuam como anfitriões. Administração do Parque Nacional da Terra do Fogo, em comunicado

Em 2022, um brasileiro morreu após uma placa de gelo se desprender da caverna. A vítima, identificada como Dennis Cosmo Marín, de 37 anos, ignorou a placa de aviso e tentou entrar na estrutura. Ele morreu no local.

Vídeo registrou o momento em que o homem é atingido. O trabalho de resgate do seu corpo demorou mais de 10 horas.