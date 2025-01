BRF estreia produção de frango halal na Arábia Saudita com compra da Addoha Poultry Company

SÃO PAULO (Reuters) - A BRF anunciou nesta terça-feira a conclusão da aquisição de 26% da Addoha Poultry Company, empresa avícola da Arábia Saudita, em negócio que marca sua estreia na região na produção de frango halal, fabricado conforme as orientações da religião islâmica.

A operação, realizada por meio da joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do fundo soberano da Arábia Saudita, fortalece o portfólio e a atuação da BRF no Oriente Médio, disse a empresa brasileira.

O investimento foi de 84,3 milhões de dólares, dos quais 57,6 milhões serão integralizados na Addoha, disse a companhia, em comunicado.

“Este é um avanço significativo para nossa atuação global em um mercado altamente estratégico para a companhia, onde a marca Sadia já ocupa posição de liderança. A iniciativa fortalece a estratégia de consolidar a BRF como referência no setor de proteína animal no mercado saudita...”, afirmou Marcos Molina, controlador e presidente dos conselhos de administração de Marfrig e BRF, em nota.

(Por Letícia Fucuchima)