BoJ vai discutir alta dos juros na semana que vem, diz vice-presidente

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) discutirá a possibilidade de elevar os juros durante a reunião de política monetária da semana que vem, disse o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino, nesta terça-feira, 14. O dirigente se absteve, no entanto, de sinalizar qual seria a probabilidade de uma elevação da taxa.

"Ao conduzir a política monetária, é difícil, mas essencial, julgar o momento certo", disse Himino, ao discursar para empresários na Província de Kanagawa. A discussão sobre os juros terá como base as últimas perspectivas sobre a economia e os preços no Japão, segundo o vice-presidente do BoJ.

Embora não tenha sinalizado um aumento na semana que vem, Himino disse que a economia e os preços estão no caminho para alcançar a meta do banco central japonês. "Os desenvolvimentos nos preços e as expectativas de inflação, incluindo os mecanismos econômicos por trás deles, parecem estar, em grande parte, no caminho projetado."

"Se essa perspectiva continuar, o banco aumentará a taxa de juros de acordo com isso e ajustará o grau de alívio monetário, como fez em março e julho do ano passado," acrescentou o vice-presidente do BoJ.

A expectativa do mercado é de que a instituição aumente as taxas de juros em um futuro próximo, mas a decisão é incerta, uma vez que o banco está avaliando cuidadosamente as tendências salariais no Japão e a política econômica dos Estados Unidos sob o presidente eleito Donald Trump.

Alguns economistas esperam que o banco central japonês tome uma ação neste mês. Outros acham que a autoridade monetária vai esperar até que os resultados preliminares das negociações salariais anuais do Japão estejam disponíveis, em março. Fonte: Dow Jones Newswires.