Biden e Sisi seguirão negociações por cessar-fogo em Gaza em estreita coordenação nas "próximas horas"

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, discutiram as negociações por um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza nesta terça-feira e concordaram em permanecer em estreita coordenação nas próximas horas, segundo a Casa Branca.

Os negociadores estavam tentando nesta terça-feira chegar a um acordo sobre os detalhes finais de um cessar-fogo em Gaza, após uma maratona de conversas no Catar, com as partes envolvidas dizendo que um acordo estava mais próximo do que nunca. Tanto o Egito quanto os EUA são mediadores nas negociações.

O democrata Biden, cujo governo tem participado das conversas ao lado de um enviado do presidente republicano eleito Donald Trump, disse que um acordo estava próximo.

"Os dois líderes se comprometeram a permanecer em estreita coordenação diretamente e por meio de suas equipes nas próximas horas", disse a Casa Branca em um comunicado após a ligação entre Biden e Sisi.

"Ambos os líderes enfatizaram a necessidade urgente de um acordo ser implementado", acrescentou a Casa Branca.

A Casa Branca afirmou que os dois líderes também discutiram o aumento de auxílio humanitário em Gaza, onde o ataque militar de Israel nos últimos 15 meses matou mais de 46.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde local, provocando acusações de genocídio e crimes de guerra, que Israel nega.

O ataque também deslocou quase toda a população de 2,3 milhões de habitantes de Gaza e causou uma crise de fome.

O derramamento de sangue mais recente no conflito israelense-palestino, que já dura décadas, foi desencadeado em 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas palestino atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e tomando cerca de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.

As negociações de cessar-fogo enfrentaram obstáculos no passado.

(Reportagem de Kanishka Singh, em Washington)