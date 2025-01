Grupo de funcionários da Veloe tem como missão 'destruir a empresa'

A Veloe aposta na disrupção do próprio negócio. É o que diz André Turquetto, presidente da Veloe. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Acredito muito em disrupção, em destruição criadora. Quando se está muito no auge, a empresa crescendo, é hora de mudar. É a hora de ter uma outra onda tecnológica e disruptar o próprio negócio.

André Turquetto, presidente da Veloe

Em 2021, a empresa criou o Garagem Veloe. É uma equipe de inovação que se traduz na união dos times de produto e de tecnologia. De acordo com a Veloe, o time de inovação da companhia é multidisciplinar e cria um ambiente que fomenta inovação para toda a empresa —e não somente para essa área. O gestor pode incentivar o time a inovar em qualquer horizonte.

O Garagem é um grupo de pessoas que não tem meta atrelada à meta da companhia. Ao contrário, a meta deles é destruir a companhia, sempre, todo dia. O grupo atua como se fosse o inimigo de dentro, mas para o bem.

André Turquetto, presidente da Veloe

A Veloe é um hub de mobilidade e gestão de frota. Sua tag é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.500 estabelecimentos comerciais no país. A empresa foi criada em 2018 por dois grandes bancos (Banco do Brasil e Bradesco), como uma unidade de negócios da Alelo. Em 2023, a empresa faturou R$ 5,4 bilhões.