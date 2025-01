Agência reguladora dos EUA investiga Musk por recompra de ações do Twitter em 2022

A autoridade reguladora do mercado financeiro nos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) está processando o magnata Elon Musk ao alegar que houve violações em sua recompra de ações do Twitter em 2022, de acordo com um documento judicial divulgado nesta terça-feira (14).

"O acusado Elon Musk não apresentou a tempo ante a SEC um relatório de propriedade efetiva que revelasse sua aquisição de mais de 5% das ações ordinárias em circulação do Twitter em março de 2022, em violação das leis federais de valores", informou a agência.

ni/phs/dga/atm/dga/rpr

© Agence France-Presse