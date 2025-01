Ações europeias ficam quase estáveis em meio a alta de rendimentos e ameaças de tarifas

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias encerraram esta terça-feira quase estáveis, uma vez que a pressão do aumento dos rendimentos de títulos continuou a pesar sobre as ações regionais, enquanto a ameaça iminente de tarifas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve os investidores nervosos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,08%, a 508,28 pontos, depois de registrar uma queda de 1,4% nas duas sessões anteriores.

O rendimento do bund de dez anos da Alemanha subiu para 2,62%, marcando seu ponto mais alto desde julho de 2024, enquanto a taxa do título de dez anos da Itália estava em 3,819%.

Os rendimentos dos bunds subiram pela 10ª sessão consecutiva, a mais longa sequência desde os 11 dias no início de 2022, que por sua vez foi a mais longa desde pelo menos 2015, de acordo com dados da LSEG. [GVD/EUR]

O setor de saúde foi o que mais pressionou o índice de referência, com queda de 1,6%.

O setor de energia também foi pressionado, com baixa de quase 1%, já que a BP viu suas ações caírem 2,5% após um anúncio de que margens de refino mais baixas prejudicariam seu lucro do quarto trimestre em 100 milhões a 300 milhões de dólares.

Para amortecer essas perdas, o setor automobilístico, subiu quase 1%. Uma reportagem da Bloomberg sugeriu que a equipe econômica de Trump está contemplando um aumento gradual nas tarifas, o que impulsionou o setor sensível a tarifas.

O setor de bancos da zona do euro subiu 1,7%.

Analistas preveem que o mercado acionário europeu pode permanecer em modo de espera até que Trump assuma oficialmente a Presidência em 20 de janeiro.

Globalmente, os mercados têm estado inquietos com a possibilidade de menos cortes nos juros pelo Federal Reserve este ano, após dados robustos sobre empregos nos EUA e a possibilidade de que as tarifas de Trump possam estimular a inflação.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,28%, a 8.201,54 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,69%, a 20.271,33 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,20%, a 7.423,67 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,93%, a 35.124,59 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,55%, a 11.752,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,73%, a 6.376,82 pontos.