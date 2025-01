Ações da China têm, maior salto em mais de dois meses após Pequim intensificar apoio

HONG KONG (Reuters) - As ações da China tiveram o maior salto em mais de dois meses nesta terça-feira, com os reguladores prometendo mais apoio para deter a queda do mercado, enquanto as empresas de chips locais se recuperaram depois que os Estados Unidos intensificaram suas restrições à tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 2,54%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,63%, ambos registrando seus melhores ganhos em um único dia desde 7 de novembro.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,83%, recuperando-se de uma mínima de quatro meses, e o índice de tecnologia saltou mais de 3%.

O sentimento era positivo depois que Pequim prometeu mais medidas para reforçar os mercados e o crescimento econômico, já que o pior início de ano em uma década deixou os investidores de varejo relutantes em relação às ações e ansiosos sobre as incertezas políticas e geopolíticas.

A estabilidade do mercado de ações estará no topo da agenda em 2025, e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) fará todos os esforços para criar um impulso ascendente, disse na segunda-feira.

O Banco do Povo da China aprimorará ainda mais o esquema de empréstimo e financiamento introduzido no ano passado para apoiar o mercado de capitais, afirmou.

O banco central também evitará o risco de uma disparada da taxa de câmbio e manterá a estabilidade básica do iuan em um nível razoável, acrescentou.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,83%, a 38.474 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,83%, a 19.219 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 2,54%, a 3.240 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,63%, a 3.820 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,31%, a 2.497 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,37%, a 22.797 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08%, a 3.788 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,48%, a 8.231 pontos.