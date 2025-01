Abraciclo estima alta de 7,5% na produção de motos em 2025, com 1,8 mi de unidades

A Abraciclo, associação que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde estão quase todas as fábricas do veículo, divulgou nesta terça-feira, 14, as projeções ao desempenho do setor em 2025, apontando um avanço de 7,5% da produção, para 1,8 milhão de motocicletas.

Para este ano, a perspectiva é de que cenário macroeconômico será desafiador, com juros mais restritivos, câmbio depreciado e diminuição da concessão de crédito. Em 2024, o crédito ajudou a impulsionar as vendas do setor. Apesar disso, o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, avalia que a busca por motocicletas poderá seguir em alta, sendo o principal desafio dos fabricantes atender à demanda.

"Acreditamos que a demanda pela motocicleta poderá seguir em alta, principalmente devido aos seus atributos, como preço acessível, baixo custo de manutenção e agilidade nos deslocamentos", afirma Bento.

Pela previsão da indústria de motocicletas, deve haver um crescimento de 7,7% nas vendas, atingindo 2,02 milhões de unidades, e expansão de 13% das exportações, que devem chegar a 35 mil unidades.