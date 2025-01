5 opções saudáveis para um docinho depois do almoço sem destruir a dieta

Quem nunca sentiu vontade de comer um docinho depois do almoço, mas acabou resistindo porque acredita que essa prática, quando feita com frequência, não é saudável e contribui para o ganho de peso?

A boa notícia é que, se você quer evitar os problemas causados pelos doces repletos de açúcar, não precisa passar vontade. Algumas sobremesas podem ser saudáveis e até nutritivas. A seguir, separamos cinco opções.

1. Smoothie: Se você está com vontade de comer algo doce e precisa de um lanche rápido, um smoothie de frutas vermelhas pode ser uma boa opção. O sabor adocicado das frutas combinado ao efeito de saciedade do iogurte acaba com seu desejo por açúcar na hora. Isso sem contar todos os nutrientes desses alimentos.

2. Uva-passa: Elas são ricas em fibras, potássio e ferro. Ingerir uma uva-passa em vez de tomar sorvete ou comer um brigadeiro dá a você um gostinho de doce e garante (muito) mais nutrientes. O ideal é que o consumo diário não ultrapasse quatro colheres (sopa).

3. Iogurte com aveia e mel: Experimente um iogurte natural integral ou desnatado com chia ou aveia e cacau em pó ou mel para adoçar. Além de ter menos calorias do que uma sobremesa comum, o iogurte é rico em proteína e cálcio, e a aveia e a chia ajudam a dar saciedade.

4. Chocolate amargo: Pois é, o chocolate não precisa sair da sua dieta, basta escolher opções mais saudáveis, como os amargos, com 70% de cacau ou mais. Ricos em polifenóis, esses doces podem melhorar a saúde do coração. Entretanto, assim como as opções "normais" (ao leite), os amargos também contêm gordura e açúcar. Então é bom saber quando parar — dois quadradinhos são suficientes.

Imagem: iStock

5. Sorbet de banana e amendoim: Os sorbets são uma ótima opção para substituir sorvetes e outras sobremesas mais calóricas. Eles são feitos com pedaços de frutas e sem adição de gorduras lácteas e/ou vegetais. Dependendo da fruta escolhida, também não é preciso adicionar açúcares. Um exemplo é a mistura de fatias de bananas congeladas e pasta de amendoim batidos até formar um creme. Fonte de fibras e de potássio, a banana também contribui com a saciedade e com a regulação da pressão arterial. Já o amendoim fornece gorduras de boa qualidade (monoinsaturadas e poli-insaturadas) que estão envolvidas em efeitos positivos na saúde cardiovascular, além de possuir baixo índice glicêmico e significativo percentual de proteínas, contribuindo também para saciedade.

*Com informações de reportagens publicadas em 22/01/2018 e 30/04/2021