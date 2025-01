Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (13), enquanto aguardava os dados da inflação nos Estados Unidos, que podem oferecer pistas sobre as futuras decisões do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em relação às taxas de juros.

O índice Dow Jones subiu 0,86%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,38% e o índice amplo S&P 500 avançou 0,16%.

O analista Karl Haeling, da LBBW, destacou que "o mercado está demonstrando menor sensibilidade aos aumentos nas taxas" dos títulos do Tesouro americano.

Entre os destaques do dia, as ações da Johnson & Johnson subiram 1,7% após o anúncio de um acordo para adquirir a Intra-Cellular Therapies por aproximadamente 14,6 bilhões de dólares (R$ 89,1 bilhões).

A Intra-Cellular, que se concentra em tratamentos para depressão e esquizofrenia, registrou um crescimento de 34,1%.

No mesmo setor, o laboratório Moderna sofreu uma queda de 16,8% ao prever receitas entre 1,5 e 2,5 bilhões de dólares (entre R$ 9,1 e 15,2 bilhões) para este ano, abaixo dos 3 bilhões (R$ 18,3 bilhões) de 2024.

No setor de varejo, após a divulgação de dados sobre a temporada de compras natalinas, as ações da Macy's caíram 8,2% e as da Abercrombie & Fitch, 15,6%.

Esta semana, o mercado estará atento aos resultados de grandes bancos e aos dados de inflação no atacado e no varejo nos Estados Unidos.

jmb/bs/mr/arm/am

© Agence France-Presse