S&P 500 e Nasdaq recuam com perspectiva de Fed mais cauteloso em 2025

(Reuters) - O Nasdaq e o S&P 500 recuavam nesta segunda-feira, uma vez que os rendimentos dos Treasuries subiam após os dados fortes de emprego nos Estados Unidos divulgados na semana passada, elevando as expectativas de que o Federal Reserve manterá uma postura "hawkish" durante a maior parte deste ano.

O Dow Jones subia 0,27%, a 42.053,35 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,65%, a 5.789,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,38%, a 18.897,19 pontos.

Em um determinado momento, os investidores não estavam mais precificando totalmente nem mesmo um corte na taxa de juros pelo Fed este ano, de acordo com dados compilados pela LSEG, de cerca de 43 pontos-base acumulados antes dos números de sexta-feira.

Atualmente, as apostas refletem uma redução de 27 pontos-base até dezembro pelo Fed.

"Nos estágios iniciais da recalibração da política monetária, os investidores tendem a assumir uma atitude um pouco menos arriscada", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

"Mas a parte importante do que mudou até agora neste ano é que os dados econômicos positivos provavelmente serão um resultado líquido positivo para os lucros corporativos e para os mercados."

Cinco dos 11 setores do S&P 500 caíam, liderados por uma queda de 1,8% nas ações de tecnologia. As megacaps registravam queda, com a Tesla perdendo 2%, a Apple caindo 2,7% e a Alphabet em baixa de 1,5%.

Os principais índices registraram sua segunda semana consecutiva de quedas na sessão anterior, depois que vários relatórios apontaram para uma atividade econômica melhor do que a esperada nos EUA, aumentando as preocupações de que a inflação pode estar em alta.

Os investidores também precificavam a probabilidade de que as políticas do novo governo de Donald Trump - como tarifas e repressão à imigração ilegal - possam ameaçar o comércio global e fomentar as pressões dos preços, quando o Fed também sinalizou uma perspectiva cautelosa para a política monetária.

Trump assumirá o cargo em 20 de janeiro.

(Reportagem de Sukriti Gupta e Johann M Cherian em Bengaluru)