Trump não planeja ir a Davos, pode falar virtualmente, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, não planeja participar pessoalmente da reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, mas poderá falar com o grupo virtualmente, disse uma fonte familiarizada com o planejamento nesta segunda-feira.

Trump tomará posse como presidente na próxima segunda-feira. O fórum será realizado na próxima semana, de 20 a 24 de janeiro. A fonte, falando à Reuters sob a condição de anonimato, disse que Trump pode fazer uma aparição virtual antes do encontro anual.

(Reportagem de Steve Holland)