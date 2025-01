Taxa de poupança da zona do euro cai no 3º trimestre, mas permanece elevada

FRANKFURT (Reuters) - As famílias da zona do euro reduziram um pouco suas poupanças no terceiro trimestre do ano passado, mas ainda reservaram uma parcela excepcionalmente grande de sua renda disponível, destacando um desafio importante que impede o crescimento, mostraram dados da Eurostat nesta segunda-feira.

A taxa de poupança da zona do euro caiu para 15,3% no terceiro trimestre, de 15,6% três meses antes, a primeira queda desde o início de 2022, mas permaneceu bem acima da faixa de 12%-13% antes da pandemia.

As famílias da zona do euro têm poupado uma parcela excepcionalmente grande de suas rendas nos últimos anos, tentando reconstruir parte de sua riqueza real perdida para a inflação.

Isso tem mantido o consumo fraco e a economia em geral quase não cresce, frustrando as expectativas de que os gastos das famílias impulsionem a recuperação, mais do que compensando o impacto de uma recessão industrial de vários anos.

Isso contrasta fortemente com os Estados Unidos, onde a taxa de poupança pessoal foi de 4,4% em novembro, abaixo da média histórica e com tendência de queda, já que as famílias permanecem confortáveis com suas perspectivas de emprego.

Embora o Banco Central Europeu ainda esteja apostando em uma recuperação do consumo, ele admitiu na semana passada que a poupança das famílias poderia permanecer excepcionalmente alta no curto prazo, em parte devido à incerteza política e econômica.

A queda na poupança foi usada pelas famílias para consumo pessoal e não para investimento, acrescentou a Eurostat, um fato que provavelmente se refletiu em aumentos modestos nas vendas no varejo.

Os gastos com consumo aumentaram 1,1% no trimestre, mas os investimentos em capital fixo, que consistem principalmente em compras de moradias ou reformas, caíram de 9,2% para 9,1% da renda disponível, um nível que está bem abaixo das tendências históricas.

A Eurostat também informou que a lucratividade das empresas aumentou no trimestre, após um declínio constante desde o início de 2023.

(Reportagem de Balazs Koranyi)