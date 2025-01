Rússia acusa Ucrânia de atacar com drones o gasoduto TurkStream

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (13), de usar drones para atacar um posto de distribuição de gás no gasoduto TurkStream, a única rota de fornecimento de gás russo para a Europa.

"O regime de Kiev tentou atacar com nove drones" um posto de distribuição de gás do gasoduto TurkStream na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, "com o objetivo de suspender as entregas de gás para países europeus", disse o Exército russo em um comunicado, garantindo que todos os dispositivos foram derrubados e não afetaram o funcionamento da estação.

O TurkStream tem sido a única rota de fornecimento de gás russo para a Europa desde que o trânsito pelo território ucraniano cessou em 1º de janeiro e após a sabotagem do gasoduto Nord Stream em 2022.

Segundo o comunicado, o ataque "não causou feridos" entre os funcionários desta estação de compressão, que mantém e regula a pressão do gás natural, localizada na cidade de Gai-Kodzor.

O gasoduto TurkStream, inaugurado em 2020, tem capacidade para transportar 31,5 bilhões de m3 de gás por ano e consiste em dois tubos paralelos com cerca de 930 km de comprimento que conectam Anapa, na região russa de Krasnodar, com Kiyiköy, no noroeste da Turquia.

O TurkStream passa pelo Mar Negro, permitindo que a Rússia abasteça o sudeste e o sul da Europa sem passar pela Ucrânia, que em 1º de janeiro encerrou as entregas de gás russo para a Europa por meio de seu território.

bur/pc/zm/aa

© Agence France-Presse