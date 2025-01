Ruby Rose, Quem Disse ou Boticário: qual o melhor para delineado 'gatinho'?

Fazer um olho no 'estilo gatinho' já virou parte da minha maquiagem ao sair à noite ou quando preciso ir a um evento mais arrumada. Gosto de usar delineador e, desde quando aprendi a passar esse contorno, não saio mais sem ele. Esse cosmético virou coringa na minha nécessaire e sigo testando vários.

Dessa vez, resolvi experimentar três marcas diferentes que prometem um olhar bem marcado. Testei o modelo da Ruby Rose, Quem disse, Berenice? e Boticário. A seguir mostro a diferença entre elas e o que mais gostei em cada uma:

O que eu gostei

Pigmentação. Ele é um dos mais pigmentados que já testei e deixa o olho bem marcado com pouco produto.

Durabilidade. Tenho ele há meses e não acaba, mesmo eu usando com frequência. Além disso, não fica duro ou craquelado.

Delineador Ruby Rose Imagem: Arquivo pessoal

Fácil de manusear. Ao contrário de alguns outros, o produto não é difícil de segurar, dá para fazer uma maquiagem bem feita e sem muitos testes. Se tiver prática, logo na primeira já acerta o olho gatinho.

Preço. Um dos mais baratinhos do mercado, na minha opinião. É uma marca nacional que gosto bastante e que oferece bons produtos com preço justo.

Não é testado em animais. Uma das coisas que gosto é que, além de ter um bom custo-benefício, ele é cruelty-free e vegano. Sempre preferi cosméticos que não são testados em animais.

Ponto de atenção

Variação de preço. Em cada loja online pode ter um preço diferente, mas ainda assim ele é bem em conta se comparado a outras marcas. Além disso, comprá-lo em lojas físicas sai mais caro, pelas últimas vezes que o encontrei em drogarias e perfumarias.

O que mudou para mim?

Foi com este delineador que consegui fazer um olho de gatinho com facilidade e com aspecto bonito, não artificial. Eu buscava um produto bem pigmentado e realmente encontrei. Acredito que, atualmente, ele é uma das melhores marcas nacionais no mercado.

Também elevou minha autoestima, já que valorizou meu olhar e me deixou mais confiante para usar maquiagem tanto de dia quanto de noite.

Quem pode gostar?

Pessoas valorizam um olhar marcado, mas não tem tantas habilidades para fazer um delineado perfeito, vão gostar desse produto. Como ele tem o pincel fino e uma boa embalagem, facilita quem está começando na automaquiagem.

Quer uma make que dure a noite inteira, mesmo não sendo a prova d'água? Então esse produto também é para você.

O que eu gostei

Embalagem. Ela é prática e entrega o que promete, no sentido de qualidade e design. Fácil de manusear, a caneta é pequena e cabe em qualquer bolsa ou nécessaire.

Teste delineador Imagem: Arquivo pessoal

Traço fino. Realmente o nome faz jus ao contorno que dá para se fazer no olho. É ideal para desenhar um delineado gatinho ou um traço bem fininho rente à pálpebra sem quase nenhuma dificuldade.

Preço. Achei o preço justo em todas as lojas que consultei. O produto entrega qualidade e o valor está nos padrões.

Usabilidade. Eu gostei de como funciona desde a primeira vez. Por ser no formato caneta, permite segurar de forma fácil e fazer um contorno bem feito.

Ponto de atenção

Versatilidade. Caso o intuito seja fazer um traço grosso e marcado na maquiagem, talvez não seja o mais indicado. Como o nome sugere, a caneta é para traço fininho e não largo.

O que mudou para mim?

Ficou bem mais fácil fazer o delineado fininho. Ao contrário dos outros delineadores que testei, esse foi feito justamente para isso e acredito que facilita o processo.

Além disso, ao borrar, ele sai com facilidade e não faz tanta sujeira, sendo simples de corrigir com um demaquilante—bom para momentos que estamos com pressa.

Quem pode gostar?

Acredito que pessoas que estejam começando no mundo da maquiagem vão conseguir fazer um traço bonito com esse tipo de delineador. Ele ajuda iniciantes a desenharem um olho marcante e, ao mesmo tempo, bem delicado.

Também sugiro para pessoas que trabalham sempre maquiadas, pois o produto é fácil de retirar e não deixa a pele tão carregada.

O que eu gostei

Pigmentação. Ele também é um delineador pigmentado e que deixa um olhar marcado. Eu gostei que dá para fazer tanto traço fininho quanto mais grosso com ele.

Durabilidade. Por ser a prova d'água, ele fica no olho a noite inteira, mesmo suando ou coçando muito.

Imagem: Arquivo pessoal

Preço. Custo-benefício bom para o padrão de qualidade que oferece— já que é de uma das marcas nacionais mais tradicionais de maquiagem.

Textura. Mesmo sendo bem líquido, ele é de fácil aplicação, principalmente se você já tem experiência com lápis de olho ou delineadores.

Olho gatinho delineado Boticário Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Não curti tanto a embalagem. Ele parece um batom, misturado com esmalte. Além disso, precisa abrir com cuidado. Por ser bem líquido, pode sujar ou manchar algo se não tiver cautela.

Não indico também para quem está começando. Acredito que, justamente pela embalagem e aplicador, seja difícil de manusear e fazer aquele olhar de gatinho sem manchar.

O que mudou para mim?

Esse delineador é bem versátil, podendo fazer um olhar mais marcado ou até mais fino com o mesmo produto. Então, como eu uso nesses dois formatos, foi algo legal e que me deixou mais confiante.

Ele também me deixou mais confortável, pois suo muito e, mesmo assim, a maquiagem seguiu intacta e sem derreter o dia inteiro.

Quem pode gostar?

Pessoa que usam maquiagem com frequência e gostam de um olhar mais marcado. Eu indico ainda para quem deseja ficar com maquiagem o dia ou a noite inteira, pois ele segura bem, e não sai com facilidade.

Para maquiadoras e pessoas que atuam na área da beleza, também indico como um bom produto para trabalhar.

