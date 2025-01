Robusta, economia dos EUA pode não precisar das grandes reformas de Trump

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez campanha com promessas de tarifas de importação agressivas, restrições rígidas à imigração, desregulamentação e governo menor, mas a economia que ele herdará na próxima semana pode estar pedindo algo diferente.

Ou seja, não quebre nada.

Com a produção crescendo acima da tendência, o mercado de trabalho próximo ao pleno emprego e criando vagas, e a inflação ainda aquecida, Trump pode estar lançando suas reformas prometidas em uma economia que precisa menos do tipo de estímulo que seus cortes de impostos de 2017 proporcionaram.

Como demonstrou a liquidação de ações após o forte relatório de empregos de dezembro da semana passada, a economia também pode estar propensa a correções devido aos altos valores dos ativos e a um mercado de títulos que tem aumentado os rendimentos.

"O sucesso do governo Trump seria não prejudicar a economia de desempenho excepcional que está herdando", disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics. Em sua aparência, a combinação planejada de tarifas, deportações e cortes de impostos financiados pelo déficit "causará danos. O quanto... depende da agressividade com que essas políticas serão adotadas".

Trump assumirá o cargo na próxima semana em circunstâncias econômicas muito diferentes daquelas em que iniciou seu primeiro mandato de quatro anos em 2017.

"As limitações são diferentes, a começar pela inflação", que ainda não está totalmente controlada após um pico na era da pandemia e apresentou pouca melhora na base anual nos últimos meses, disse Karen Dynan, professora de economia da Universidade de Harvard e ex-funcionária do governo Obama. Trump também enfrenta déficits federais maiores e custos de empréstimos governamentais mais altos do que antes, além de uma força de trabalho que cresceu mais rápido do que o esperado por causa da imigração, algo que Trump quer reduzir.

Referindo-se ao recente desempenho dos EUA, que superou o de outras nações desenvolvidas e surpreendeu muitos economistas, Dynan disse que "se você acredita que o crescimento econômico acima da tendência é devido à imigração, será difícil obter números tão grandes quanto os que vimos na última parte do governo Biden".

NOVA PAISAGEM

Quando Trump entrou na Casa Branca pela primeira vez em 2017, a economia vinha crescendo de forma constante desde o final da crise financeira de 2007-2009, mas o ritmo era frequentemente lento e o emprego não havia se recuperado totalmente. Havia espaço para o impulso proporcionado pela Lei de Cortes de Impostos e Empregos, assinada por Trump, e, embora as tarifas de importação que se seguiram tenham causado um golpe na economia global, os EUA se mostraram amplamente resilientes.

O que havia sido a mais longa expansão econômica dos EUA nos tempos modernos só terminou quando a pandemia de Covid-19 começou em março de 2020.

A inflação era uma preocupação distante naquela época, aparentemente ancorada abaixo da meta de 2% do Federal Reserve. Os compradores de casas podiam encontrar hipotecas com taxas fixas de 30 anos em torno de 4%, e o governo estava financiando suas operações com taxas de títulos de longo prazo em torno de 3%.

Hoje, a inflação está persistentemente acima da meta do Federal Reserve, as taxas hipotecárias estão próximas de 7% e os rendimentos dos Treasuries de 30 anos estão em torno de 5% e subindo, fato que pode refletir as dúvidas do mercado sobre a contenção da inflação e sobre a disciplina financeira dos EUA no futuro.

"Ainda há uma preocupação de que a inflação não seja superada... Vamos resolver esse problema, portanto, não se preocupe com isso", disse o diretor do Fed Christopher Waller, na semana passada, sobre o aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo. Mas "a outra coisa que está recebendo cada vez mais atenção é a preocupação com os déficits fiscais... Se isso não mudar no futuro, em algum momento os mercados exigirão um prêmio... É isso que estamos vendo".

Embora Trump tenha criado um Departamento de Eficiência Governamental informal para encontrar economias, não há nenhum plano para lidar com os principais causadores de déficit: benefícios de saúde e aposentadoria para idosos que ambos os partidos políticos consideram sacrossantos.

'DESEMPENHO MUITO, MUITO BOM'

Se os custos de empréstimos do governo e a vigilância dos mercados de títulos representam um conjunto potencial de limitações para Trump, a situação da economia pode ser outra.

Os principais dados que a equipe e as autoridades do Fed observam, incluindo números sobre emprego, inflação, gastos do consumidor e crescimento geral, podem não oferecer muito espaço para melhorias sem riscos.

A taxa de desemprego em dezembro foi de 4,1%, por exemplo, próxima ou abaixo de muitas estimativas do que é considerado sustentável sem gerar inflação, e a economia ganhou impressionantes 256.000 empregos. Com o crescimento dos salários, os gastos dos consumidores continuam saudáveis. A inflação está caindo, mas ainda está mais de 0,5 ponto percentual acima da meta, com preocupações de que ela possa ser reaquecida por qualquer medida agressiva para aumentar a produção que já possa estar excedendo o potencial ou por custos adicionais decorrentes de coisas como tarifas.

"A economia dos EUA está tendo um desempenho muito, muito bom", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa em 18 de dezembro, no final da última reunião de política monetária do banco central. No entanto, "temos que nos manter na tarefa", com a política monetária permanecendo apertada o suficiente para que a inflação volte a 2% e, ao mesmo tempo, manter o mercado de trabalho intacto.

Entre os planos de Trump e a força da economia, há cada vez mais dúvidas sobre a possibilidade de o Fed reduzir muito mais os juros, se é que poderá fazê-lo.

A incerteza sobre o que está por vir está enraizada na lacuna entre a retórica expansionista de Trump sobre o que ele parece achar que a economia precisa e o desempenho econômico real no último ano, em particular.

Na reunião do Fed no mês passado, a equipe começou a sugerir que o crescimento mais lento e o aumento do desemprego podem ser o resultado imediato das políticas comerciais e outras medidas esperadas. As autoridades destacaram publicamente a incerteza com a qual estão lidando e, ao mesmo tempo, tentaram encontrar algum equilíbrio.

Observando que as próprias empresas têm se mostrado otimistas em relação às condições futuras, apesar das possíveis interrupções causadas por tarifas e deportações, "espero mais vantagens do que desvantagens em termos de crescimento", disse o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, na semana passada, mesmo reconhecendo também possíveis riscos de inflação.

E, segundo Barkin, sobre as prováveis iniciativas do novo governo, "é possível voltar atrás em algumas delas se elas se mostrarem prejudiciais"