Resultado do Enem 2024 já está disponível; veja como conferir

O resultado Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 já está disponível na manhã desta segunda-feira (13) para consulta, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

O que aconteceu

As notas individuais devem ser consultadas na Página do Participante. Para acessá-las, o candidato precisa usar o login gov.br, com CPF e senha cadastrada anteriormente.

Site apresenta instabilidades. Nas redes sociais, alguns alunos relatam ainda não terem conseguido acessar o resultado.

Resultado para treineiros será divulgado em até 60 dias. Esses candidatos são estudantes do ensino médio que fizeram a prova apenas para testar seus conhecimentos.

Participantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) com a nota do Enem. O exame conta em 2024 com 4,3 milhões de inscritos confirmados, com provas em 1.753 municípios.

Passo a passo de como acessar