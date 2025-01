Republicanos avaliam impor condições para auxílio sobre incêndios na Califórnia após críticas de Trump

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Os principais republicanos do Congresso dos Estados Unidos estão considerando a possibilidade de impor condições para um auxílio de desastre para as comunidades de Los Angeles devastadas por incêndios florestais, após o presidente eleito Donald Trump afirmar que autoridades estaduais e locais haviam administrado mal a situação.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse a repórteres nesta segunda-feira que as principais autoridades do Estado, liderado pelos democratas, administraram mal os recursos hídricos e as florestas na área de Los Angeles antes de seis incêndios simultâneos atingirem a segunda maior cidade dos EUA, causando a morte de pelo menos 24 pessoas.

"Parece-nos que líderes estaduais e locais foram negligentes em seus deveres em muitos aspectos. Portanto, isso é algo que deve ser levado em conta", disse Johnson a repórteres no Capitólio dos EUA.

"Provavelmente deveria haver condições para essa ajuda. Essa é a minha opinião pessoal. Veremos qual é o consenso", disse.

Os republicanos da Câmara ainda não discutiram o auxílio de desastre para as áreas da Califórnia atingidas pelo fogo, disse Johnson. Os parlamentares devem se reunir a portas fechadas na próxima terça-feira.

Com a posse de Trump em menos de uma semana, o controle republicano da Câmara e do Senado dá ao partido controle total sobre os gastos, incluindo a forma e o volume de auxílio em caso de desastres.

No fim de semana, o presidente eleito apontou os líderes democratas da Califórnia e de Los Angeles como "políticos incompetentes" em uma publicação nas redes sociais sobre os incêndios florestais, afirmando que "eles não têm ideia de como apagá-los".

(Reportagem de David Morgan)