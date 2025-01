Primeiro-ministro Starmer planeja tornar Reino Unido "superpotência" da IA

Por Andrew MacAskill e Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que deseja tornar o Reino Unido uma "superpotência" de inteligência artificial e prometeu adotar uma abordagem pró-inovação na regulamentação, disponibilizar dados públicos para pesquisadores e criar zonas para data centers.

Starmer, cujo governo trabalhista deve ter pouca escolha a não ser cortar gastos depois que os custos dos empréstimos dispararam, disse que queria colocar a IA no centro de sua ambição de fazer a economia crescer.

O governo diz que a tecnologia pode aumentar a produtividade em 1,5% ao ano, o que representa um adicional de 47 bilhões de libras (57 bilhões de dólares) anualmente ao longo de uma década.

"O Reino Unido será uma das grandes superpotências de IA", disse ele nesta segunda-feira no University College de Londres, observando que o país já era líder europeu em investimentos na área. "Faremos avanços, criaremos riqueza e faremos a IA funcionar para todos em nosso país."

Países ao redor do mundo estão competindo para se tornarem centros de IA, ao mesmo tempo em que equilibram o impulso pelo crescimento com a necessidade de algumas restrições à tecnologia.

Sexta maior economia do mundo, o Reino Unido está atrás apenas de Estados Unidos e China quando a comparação é feita por indicadores como investimento em IA e patentes, de acordo com a Universidade Stanford.

Starmer disse que o Reino Unido traçaria um curso "pró-crescimento e pró-inovação" em regulamentação.

"Sei que há diferentes abordagens ao redor do mundo, mas agora estamos no controle do nosso regime regulatório, então seguiremos nosso próprio caminho", disse ele, referindo-se à saída do Reino Unido da União Europeia em 2020.

"Testaremos e entenderemos a IA antes de regulá-la para garantir que, quando fizermos isso, seja proporcional e fundamentado."

O Reino Unido colocará dados públicos, como informações de seu serviço estadual de saúde, em uma "Biblioteca Nacional de Dados", onde seriam acessíveis a pesquisadores sujeitos a regras confiáveis de direitos autorais, disse ele.

O governo também adotará todas as 50 recomendações estabelecidas no relatório "Plano de Ação de Oportunidades de IA" do capitalista de risco Matt Clifford, disse Starmer.

Isso inclui facilitar a construção de data centers, acelerando a permissão de planejamento e dando a eles conexões de energia. O primeiro centro desse tipo será construído em Culham, Oxfordshire, lar da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido.

A economia do Reino Unido precisa urgentemente de um novo impulso depois que o maior orçamento de arrecadação de impostos do governo trabalhista desde 1993 abalou a confiança empresarial. O Banco da Inglaterra estimou no mês passado que a economia não cresceu no último trimestre.

Starmer disse ainda que a IA tem o poder de transformar a vida das pessoas, inclusive acelerando consultas de planejamento, ajudando pequenas empresas e reduzindo encargos burocráticos para médicos e professores.

(Reportagem de Andrew MacAskill e Paul Sandle)