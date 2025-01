Premiê afirma que Groenlândia está disposta a estreitar laços com os EUA

O primeiro-ministro da Groenlândia afirmou, nesta segunda-feira (13), que a ilha, localizada próximo ao Ártico e um território autônomo dinamarquês, está aberta a estreitar laços com os Estados Unidos, principalmente em áreas onde há recursos minerais inexplorados, informou uma emissora local.

O premiê Mute Egede indicou, no entanto, que a Groenlândia não está disposta a fazer parte dos Estados Unidos.

O presidente americano eleito, Donald Trump, gerou apreensão na semana passada ao não descartar o uso da força para se apossar da Groenlândia.

O futuro vice-presidente, JD Vance, esclareceu no fim de semana, em declarações à Fox News, que os Estados Unidos não precisam "usar a força militar" e lembrou que seu país já tem "tropas na Groenlândia".

Washington possui uma base militar no noroeste da ilha, que tem mais de dois milhões de km² e é coberta por gelo em 80% de sua extensão.

O primeiro-ministro groenlandês enfatizou nesta segunda-feira que o território está aberto a estreitar seus vínculos com os Estados Unidos, informou a emissora pública groenlandesa KNR.

"Precisamos fazer negócios com os Estados Unidos. Começamos a dialogar e procurar oportunidades de cooperação com Trump", declarou Egede.

O chefe do governo groenlandês acrescentou que o território está com as "portas abertas para a mineração". "Será o mesmo nos próximos anos. Temos que fazer comércio com os Estados Unidos", enfatizou ele à KNR.

Trump, que assumirá em 20 de janeiro, expressou em 2019, durante seu primeiro mandato, que queria comprar a ilha, uma oferta que provocou indignação na Groenlândia e na Dinamarca.

Além de sua posição estratégica, a Groenlândia, que aspira se tornar independente da Dinamarca, possui enormes reservas minerais e de petróleo inexploradas, embora a exploração de petróleo e urânio seja proibida.

Egede disse na quinta-feira, durante uma visita à Dinamarca, que a Groenlândia está "entrando em uma nova era, em um novo ano, no qual está no centro do mundo".

O premiê também afirmou que a ilha, com 57 mil habitantes, continuará cooperando com os Estados Unidos, mas em seus próprios termos, e que "o povo groenlandês" será quem "decidirá seu futuro".

"Não queremos ser dinamarqueses. Não queremos ser americanos. Queremos ser groenlandeses, é claro", declarou.

jll/sag/an/jb/am

© Agence France-Presse