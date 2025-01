Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA atinge novo recorde

Nova York, 13 - O preço médio do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos atingiu um novo recorde, de US$ 10,03 por galão nas quatro semanas encerradas em 28 de dezembro, segundo dados da Nielsen. O valor ficou acima do registrado nas quatro semanas anteriores, de US$ 9,88 por galão. Enquanto isso, as vendas de suco de laranja subiram quase 3 milhões de galões (11,36 milhões de litros) na mesma comparação, para 27,33 milhões de galões (103,44 milhões de litros), o maior volume em dois anos.Os preços futuros de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) estabeleceram recordes na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) em 2024, rompendo a marca de 500 centavos de dólar por libra-peso depois que o furacão Milton causou danos nos pomares da Flórida. Para a safra 2024/25 no Estado, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estima produção de 12 milhões de caixas, o menor nível em quase 100 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.