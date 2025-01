Esposa suspeita de elo com execução de policial civil é presa em SP

A esposa do policial civil Arnaldo Jose Nascimento, morto após ser atingido com quatro disparos na cabeça, foi presa nesta segunda-feira (13). Ela é suspeita de envolvimento no crime, ocorrido no último dia 6, no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Ao ser abordada pelos agentes, a mulher portava uma pistola calibre .380, que era propriedade do investigador, em sua cintura. Ela, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Polícia Civil também pediu à Justiça a prisão temporária da suspeita pelo crime de homicídio da vítima, de 57 anos. Caso o judiciário aceite a solicitação, ela ficará detida por 30 dias, com possível prorrogação por igual período.

Um dos dois suspeitos de cometer o assassinato foi detido no dia do crime. Ele confessou ter participado do roubo que terminou com a morte de Arnaldo, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública). O comparsa conseguiu fugir, mas já foi identificado pelas autoridades e é procurado.

A investigação continua para esclarecimento completo do caso, diz a pasta. Como o nome da suspeita não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dela para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o crime

Policial civil foi baleado na Rua Guaracapá, no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo Imagem: Reprodução/Google Maps

Policial foi atingido por quatro disparos na cabeça na Rua Guaracapá. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Tide Setúbal, localizado no mesmo bairro, mas não resistiu e morreu, informou a SSP-SP em nota. O agente chegou a ser encaminhado para cirurgia, segundo apurou a reportagem.

Informações obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino indicam que o agente teria sido alvejado por dois homens. A vítima estava em uma gráfica com a esposa —o estabelecimento é de propriedade do casal, segundo o Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Durante o crime, os criminosos roubaram a arma do policial e quantia em dinheiro. Câmeras de segurança flagram a dupla suspeita andando na região e aparentando cobrir o rosto após o crime.

A perícia foi acionada e o caso registrado como latrocínio e localização/apreensão de objeto pela 7ª Delegacia Seccional Itaquera.