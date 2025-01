Nubank faz parceria com Oxxo para expansão no México

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank assinou um acordo com a rede mexicana de lojas de conveniência Oxxo, administrada pela Femsa, para expandir sua rede de saques e depósitos em dinheiro no México, conforme anunciado pelas empresas nesta segunda-feira.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

O Nubank, uma das maiores empresas da América Latina em valor de mercado, tem como objetivo expandir suas operações no México e na Colômbia após o crescimento no Brasil, onde possui mais de 100 milhões de clientes.

Embora as operações brasileiras do Nubank sejam quase totalmente digitais, o banco digital tem usado estratégias diferentes para crescer no México, onde o dinheiro em espécie continua sendo um popular método de pagamento.

NÚMEROS

O acordo permitirá que os cerca de 9 milhões de clientes do Nubank no México tenham acesso às mais de 22.000 lojas da Oxxo em todo o país, segundo a plataforma financeira, elevando a presença total do banco para mais de 30.000 pontos físicos no México, incluindo parcerias anteriores.

Os saques em dinheiro com um cartão Nubank estarão disponíveis nas lojas Oxxo do México a partir de terça-feira, enquanto a opção de depósito em dinheiro em uma conta Nubank começará "nos meses seguintes", disse o Nubank.

REAÇÃO DO MERCADO

Analistas do Citi consideraram o acordo positivo para o Nubank, uma vez que a rede da Oxxo vai ampliar o acesso à base de clientes do Nubank no México.

Mas os analistas destacaram que a parceira deve ser custosa, e que não é exclusiva, uma vez que Oxxo já tem acordos semelhantes com outros grandes bancos no México.

"Acreditamos que isso reafirma o compromisso do Nubank de oferecer recursos de cash-in/out em escala, reduzindo uma desvantagem competitiva com os bancos estabelecidos no México", escreveram os analistas, liderados por Gustavo Schroden, em um relatório a clientes.

(Reportagem de André Romani)