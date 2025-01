Nota fiscal de arsênio estava em celular de suspeita de envenenar bolo

Do UOL, em São Paulo

A mulher presa como suspeita de envenenar e matar quatro pessoas da própria família com arsênio em Torres (RS), Deise Moura dos Anjos, comprou o veneno pela internet, informou a Polícia Civil.

O que aconteceu

Uma nota fiscal da compra teria sido encontrada no celular de Deise. O documento, divulgado com exclusividade pela RBS TV e confirmado pelo UOL, mostra o nome da investigada como destinatária e a identificação do produto como arsênio.

O veneno teria sido recebido pelos Correios. ''Hoje eu posso dizer com certeza que ela pesquisou, comprou, recebeu e usou o veneno para matar as vítimas'', afirmou o delegado Marcos Veloso em coletiva de imprensa na sexta-feira (10).

Dados sensíveis da nota fiscal foram preservados pela própria RBS Imagem: Reprodução / RBS TV

Deise comprou arsênio quatro vezes em um período de cinco meses. Em seu telefone, foram encontradas inúmeras buscas como ''veneno que mata humano'', ''veneno para o coração'' e ''veneno arsênio''.

Mulher alegou que pesquisas foram feitas após resultado laboratorial que indicava arsênio no sangue de vítimas. Segundo Deise, ela teria procurado saber sobre a substância para entender o laudo do exame. Polícia, no entanto, encontrou buscas também em outras datas distintas.

Procurada nesta segunda, defesa de Deise ainda não se manifestou sobre acusações mais recentes. Na semana passada, os advogados Manuela Almeida, Vinícius Boniatti e Gabriela Souza divulgaram em nota que prestaram "atendimento em parlatório" à suspeita e que não tiveram "acesso integral à investigação em andamento, razão pela qual [a defesa] se manifestará em momento oportuno". O texto será atualizado no caso de futuras manifestações.

Mulher também é suspeita pela morte do sogro

Além das três familiares mortas em dezembro, Deise teria envenenado, também com arsênio, o sogro, Paulo dos Anjos, 68, morto em setembro de 2024. Na época, ele foi internado após comer bananas e leite em pó levados à casa dele por Deise. A causa da morte dele foi registrada à época como complicações por uma infecção intestinal.

Suspeita teria inventado narrativa para convencer família a não levar apuração da morte do sogro adiante. "Num primeiro momento, depois da morte do sogro, ela tenta a cremação do corpo. Depois, ela tenta outra narrativa: de que seria por causa das bananas [que estariam infectadas em razão das enchentes no ano passado, em Canoas]", explicou a delegada Sabrina Deffent, na mesma coletiva de imprensa.

Três dias após a morte do sogro, Deise teria sugerido possíveis causas do suposto incidente. "Acho que não faria nada [para investigar a morte], pois pode ter sido várias coisas, intoxicação alimentar, negligência médica, a banana por estar contaminada pela enchente, ou a hora dele mesmo, sei lá", escreveu ela à sogra, Zeli dos Anjos, uma das vítimas que sobreviveram ao consumo do bolo envenenado, ainda segundo os investigadores.

'Manipuladora e fria', suspeita matou por 'motivo fútil'

Suspeita teve "postura fria, com respostas sempre na ponta da língua", em conversas com investigadores. Ainda segundo o delegado do caso, Deise tem demonstrado estar "muito tranquila" e, por vezes, "esboça sorrisos", nos depoimentos que prestou enquanto investigada.

Motivação do crime é "motivo fútil", seguem investigadores. "Ainda que seja por interesse patrimonial, o preço de quatro vidas não pagaria o que ela queria", continuou Veloso na coletiva.

Ela [suspeita] pesquisou veneno, receita de veneno que fosse inodora, sem cheiro, sem gosto. E, com base nas pesquisas, chegou a uma composição química, que ela tentou montar. Percebemos isso através das compras nos sites. E, com essa combinação, ela começa a tentar envenenar familiares, chegando na morte do sogro. Delegada Sabrina Deffente

"Extremamente manipuladora", diz delegada sobre suspeita. Segundo mensagens obtidas pela polícia, Deise convenceu familiares a não procurarem a fundo o motivo para a morte do sogro. "Há sérios indícios de que ela tenha feito outros envenenamentos, que serão apurados também", afirmou a delegada regional.

"Impossível este caso se tratar de intoxicação alimentar, contaminação natural ou degradação de qualquer substância", afirmou Marguet Mittmann, diretora do Instituto-Geral de Perícias. "Conclui-se, portanto, que a causa da morte de Paulo também foi, de fato, envenenamento", disse a perita em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10).