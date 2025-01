Nada mudou na política do BC para atuação no câmbio, diz Guillen

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira que não houve nenhuma mudança na forma de a autarquia conduzir a política cambial, ressaltando que a autoridade monetária busca evitar disfuncionalidades nesse mercado.

Em evento do Bradesco Asset, Guillen afirmou que usualmente há uma “sazonalidade ruim” no câmbio em meses de dezembro, acrescentando que esse fator se somou a um fluxo negativo de dólares no país no encerramento do ano.

(Por Bernardo Caram)