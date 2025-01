Minério de ferro sobe com esperanças renovadas de estímulo da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram nesta segunda-feira o maior valor em mais de uma semana, com o sentimento do mercado impulsionado pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos por parte da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,92%, a 768,5 iuanes (104,82 dólares) a tonelada.

No início da sessão, atingiu o nível mais alto desde 3 de janeiro, em 772,5 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura ganhou 1,75%, para 98,85 dólares a tonelada, depois de atingir 100,25 dólares, o maior valor desde 3 de janeiro, no início do dia.

O chefe do banco central da China disse nesta segunda-feira que o governo apoiará uma política monetária moderadamente frouxa para manter a ampla liquidez, melhorando o sentimento geral dos investidores.

Isso ocorreu depois que a Reuters informou, na sexta-feira passada, que o banco central da China provavelmente implantará suas táticas monetárias mais agressivas em uma década este ano, em uma tentativa de estimular a economia e suavizar o golpe dos iminentes aumentos de tarifas por parte dos EUA.

Pei Hao, analista sênior da corretora internacional Freight Investor Services (FIS), atribuiu o aumento do preço do minério à ressonância das commodities causada pela alta do preço do petróleo após as últimas sanções contra o petróleo russo.

"No médio prazo, tanto o espaço de alta quanto o de baixa para os preços do minério serão limitados, uma vez que os consumidores travaram os preços e a demanda."

Os preços do aço e dos ingredientes siderúrgicos registraram perdas até agora neste mês, uma vez que a demanda registrou desaceleração sazonal e as siderúrgicas e consumidores de aço já quase concluíram a reposição de matérias-primas e produtos siderúrgicos para atender às necessidades de produção durante e após os feriados do Ano Novo Chinês, disseram analistas.

O Ano Novo Chinês começa em 28 de janeiro.

As importações de minério de ferro da China em 2024 alcançaram recorde pelo segundo ano consecutivo, com os preços mais baixos estimulando a compra, enquanto a demanda permaneceu resiliente principalmente devido às fortes exportações de aço que estão inflamando as tensões comerciais.

