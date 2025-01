Melania Trump afirma que vai morar na Casa Branca

Melania Trump afirmou que planeja morar na maior parte do tempo na Casa Branca quando retornar a Washington como primeira-dama na próxima segunda-feira (13), rebatendo as especulações de que poderia se dividir entre as outras residências da família.

Quando o atual presidente eleito Donald Trump assumiu o cargo pela primeira vez em 2017, sua esposa não foi morar imediatamente com ele no número 1600 da Avenida Pensilvânia, mas ficou em Nova York até que seu filho Barron, que na época tinha 11 anos, terminasse o ano letivo.

"Estarei na Casa Branca", disse Melania Trump ao programa "Fox & Friends" em uma entrevista transmitida nesta segunda-feira.

"E quando eu precisar estar em Nova York, estarei em Nova York. E quando eu precisar estar em Palm Beach, estarei em Palm Beach", acrescentou.

Os Trump possuem um luxuoso apartamento em Manhattan e uma mansão no complexo de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.

Melania Trump esteve ausente durante grande parte da campanha eleitoral de 2024, assim como no julgamento em Nova York no qual seu marido foi declarado culpado de 34 crimes de falsificação contábil.

Mas suas aparições públicas aumentaram no final da campanha e desde que Trump venceu as eleições de 5 de novembro.

Como primeira-dama, Melania pretende impulsionar sua campanha "Be Best" para o bem-estar das crianças, uma causa um tanto indefinida que ela promoveu apenas esporadicamente durante o primeiro mandato do marido.

"Continuarei com o Be Best e também expandirei o Be Best", declarou ao programa.

Ela também lançará um filme biográfico, após publicar suas memórias em outubro. A ideia foi dela, disse.

Segundo Melania, suas prioridades são "ser mãe, ser primeira-dama e ser esposa".

Barron, que estuda na universidade em Nova York, "virá visitar", acrescentou.

"Talvez algumas pessoas me vejam como a esposa do presidente, mas eu sou independente, me viro sozinha", contou Melania Trump.

"Nem sempre concordo com o que meu marido diz ou faz", acrescentou. "Dou o meu conselho, e às vezes ele me escuta, às vezes não, e está tudo bem".

bfm/nro/erl/ag/jb/am

© Agence France-Presse