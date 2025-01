Mediana de empresas não financeiras para IPCA de 2025 passa de 4,0% para 4,2%, mostra Firmus

A mediana das projeções de inflação de 2025 de empresas não financeiras compiladas pela pesquisa Firmus, do Banco Central, passou de 4,00% para 4,20% na mais recente edição do levantamento, publicada nesta segunda-feira, 13. A mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 passou de 3,60% para 4,00%.

Os resultados mostram aproximação entre os números da Firmus e os do relatório Focus, que compila as projeções de economistas do mercado financeiro.

Na data de corte da pesquisa - que coletou informações de 136 empresas entre 11 e 29 de novembro -, as medianas do Focus indicavam IPCA 4,40% em 2025 e 3,81% em 2026.

O BC destacou que em relação às projeções de inflação para 2025 houve aumento da frequência de respostas mirando o indicador entre 4,50% e 5,00%. Já para 2026, o resultado foi influenciado pela redução na frequência de respostas iguais ou inferiores a 3,5%.

A pesquisa também tratou das expectativas para o IPCA de 2024 - as empresas apostaram que o indicador fecharia o ano em 4,6%. O resultado divulgado pelo IBGE na última semana foi de 4,83%, acima do teto da meta.

A mediana da Firmus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 é de 2,0% - na Focus, na data de corte, esta leitura era de 1,95%. Já para o PIB de 2024, a leitura subiu de 2,20% em agosto para 3,0% em novembro.

A última edição da pesquisa com empresas não financeiras havia sido divulgada em 21 de outubro, com coleta entre 12 e 30 de agosto.