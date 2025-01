Lula participa virtualmente de cerimônia da Caixa e tem reunião com ministros

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília), por videoconferência, da cerimônia alusiva aos 164 anos da Caixa. Antes, às 9 horas, Lula se reúne com o futuro ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, e o secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, no Palácio do Planalto.

Às 11 horas, o presidente tem reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro substituto da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Noleto; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues; e o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães.

Às 15h30, Lula sanciona o projeto de lei que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, no Palácio do Planalto.

O último compromisso previsto na agenda do presidente, às 16h30, é uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana.