Lula e Sidônio fazem reunião e iniciam trabalho de mudanças no governo

O presidente Lula (PT) se reunirá com o novo comandante da comunicação do governo, Sidônio Palmeira, e com o Secretário de Comunicação Institucional, Laércio Portela na manhã desta segunda-feira (13). A chegada dos auxiliares marca o início da mudança de estratégia do governo, que pretende acertar a comunicação até as Eleições 2026.

O que aconteceu

Agenda oficial prevê encontro às 9h, o primeiro compromisso da semana. Sinônio tomará posse como ministro na próxima terça-feira, em cerimônia no Planalto.

Novo ministro chega com carta branca. O novo titular da pasta teve aval do presidente para realizar mudanças na equipe. Sidônio colocou Laercio para substituir José Chrispiniano, assessor de confiança de Lula.

Sidônio tem objetivo de acertar comunicação para eleições de 2026. O novo ministro atua há décadas em campanhas políticas, incluindo a vitoriosa eleição de Lula em 2022, e a de políticos baianos do PT, como Rui Costa e Jacques Wagner.

É um segundo tempo que estamos começando. É como se fosse uma corrida de baliza. Já estou pegando [a pasta], tem um avanço, uma evolução que vamos levar para frente.

Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom

Futuro de Pimenta ainda é incerto. O antecessor de Sidônio, Paulo Pimenta, ainda não teve uma nova função anunciada. Ao falar sobre sua saída, ele afirmou que tiraria férias, mas que continua à disposição do presidente Lula.

Eu vou conversar com o presidente sobre quais são as minhas tarefas, as minhas funções, o que eu vou fazer para a frente. Pedi para ele, então, que me desse pelo menos esses dias, para que eu não seja designado agora para qualquer outra função e eu tenha que, de novo, adiar a possibilidade de ter uma semana de férias, de dez dias de férias

Paulo Pimenta, que deixou o cargo de ministro na semana passada

Novas trocas de ministros devem ocorrer

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na quinta-feira que Lula pode realizar novas trocas de ministros ainda este mês. O petista pretende fazer uma reforma no primeiro escalão, de olho nas eleições de 2026.

Ministro disse que mudanças podem ser feitas até 21 de janeiro. Segundo ele, está prevista uma reunião ministerial nesta data, e o encontro poderia acontecer já com os novos chefes das pastas. "Ele quer fazer eventuais mudanças esse mês. Teremos reunião de ministério no dia 21. Eventuais alterações podem ser feitas antes dessa reunião ministerial", disse Costa em entrevista à Globonews nesta tarde.

Informações de bastidores apontavam que reforma ficaria para depois das eleições dos presidentes de Câmara e Senado, em fevereiro. A ideia seria esperar o resultado para ver como ficará a correlação de forças no Congresso antes de seguir com as mudanças.

Costa concorda com mudanças na comunicação. "40% da população do país responde assim: eu acesso informação exclusivamente por grupos de 'zap'. Grupo de 'zap' é informação segmentada, programada, editada. (...) Precisamos repensar em como furar essas bolhas, chegar informação pra essas pessoas em termos do que está acontecendo, do que é verdade, não é verdade. É essa estratégia que precisa ser aperfeiçoada pra fazer chegar a informação correta", afirmou o ministro.