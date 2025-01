Los Angeles tem condições 'extremamente críticas' para a propagação do fogo

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Subiu para 24 o número de mortos pelos incêndios em Los Angeles, e pelo menos 16 pessoas estão desaparecidas. A previsão de tempo para hoje e amanhã é "extremamente crítica" para a propagação do fogo, com nível de risco 3 — o mais alto da escala — em algumas regiões do sul da Califórnia.

"Há potencial até quarta-feira para um crescimento explosivo de incêndios à medida que os ventos voltarem a aumentar," disse Ariel Cohen, do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. Apenas 13% do maior dos três focos, em Palisades, foi contido. O segundo maior, em Eaton, foi reduzido em 27%.

Os cinco mil bombeiros que tentam conter o fogo ganharam o reforço de cerca de mil detentos do programa estadual de reabilitação de presos. Segundo as autoridades locais, mais de 12 mil estruturas (casas, prédios e outros edifícios) foram destruídas pelo fogo em Los Angeles, em uma área de mais de 160 quilômetros quadrados.

Marcha sobre La Paz

Centenas de partidários do ex-presidente Evo Morales realizam desde sexta-feira uma marcha por estradas do país em direção a La Paz. O movimento começou na cidade de Patacamaya, nos Andes, e deve chegar à capital ainda hoje.

Evo Morales não participa da passeata. Ele permanece em Cochabamba, onde é protegido por seus partidários, que impedem o cumprimento de um mandado de prisão contra o ex-presidente, acusado de ter mantido um relacionamento com uma menor de idade em 2015. Morales diz que as acusações têm motivação política e visam impedi-lo de disputar as eleições de agosto contra o seu ex-aliado e atual presidente, Luis Arce.

Os manifestantes dizem que o objetivo da marcha é protestar contra a crise econômica, o aumento do preço dos alimentos e a escassez de combustível.

Extrema-direita alemã divulga propostas

A líder do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, apresentou nesse fim de semana detalhes de seu plano de governo caso a sigla chegue ao poder nas próximas eleições.

Umas das principais propostas é um programa de "remigração", a expulsão de estrangeiros "em grande escala", e o fechamento total das fronteiras. O partido também defende a saída da Alemanha da União Europeia, o abandono do euro, a retomada do programa nuclear do país e do serviço militar obrigatório.

O AfD aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a eleição marcada para o final de fevereiro, atrás dos conservadores. Na quinta, Weidel apareceu em uma live ao lado de Elon Musk na rede social X, em que o bilionário pediu voto para o partido.

Zelensky propõe troca com Coreia do Norte

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ofereceu nesse domingo trocar soldados norte-coreanos capturados na guerra contra a Rússia por prisioneiros ucranianos. Zelensky disse no sábado que a Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos na região russa de Kursk.

Foi o primeiro anúncio do tipo desde a entrada de tropas norte-coreanas no conflito, em outubro. "Sem dúvida haverá mais. É apenas uma questão de tempo até que as nossas tropas consigam capturar outros", disse Zelensky em postagem na rede social X.

Serviços de inteligência da Ucrânia e de países aliados estimam que haja 11 mil norte-coreanos lutando ao lado das tropas de Putin na região de Kursk, invadida pela Ucrânia. A Rússia não confirma nem nega a informação.

Mais devastação em ilha no Índico

A ilha de Mayotte, território francês no Oceano Índico, na costa da África, foi atingida pela tempestade Dikeledi, que provocou inundações e deslizamentos de terra nesse fim de semana.

Há menos de um mês, a ilha já havia sido devastada pelo ciclone Chido, que deixou cerca de 40 mortos. Ainda não há informações sobre vítimas. Imagens de TV mostram o vilarejo de Mbouini, o único que não havia sido afetado pelo Chido, debaixo d'água.

No sábado, antes de chegar a Mayotte, a tempestade Dikeledi matou três pessoas em Madagascar. A previsão é que ela ganhe força e chegue a Moçambique como um ciclone tropical nas próximas horas. Moçambique também se recupera do ciclone Chido, que deixou pelos meno 120 mortos no país.