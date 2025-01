Kyrgios perde para britânico e cai na 1ª rodada do Aberto da Austrália

Depois de mais de dois de ausência devido a lesões, o tenista australiano Nick Kyrgios não conseguiu passar da primeira rodada do Aberto da Austrália, ao ser derrotado pelo britânico Jacob Fearnley (N.92) nesta segunda-feira (13).

Fearnley fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 6-3 e 7-6 (7/2), em duas horas e 20 minutos.

Na próxima rodada, o britânico de 23 anos vai enfrentar o francês Arthur Cazaux (N.78), que eliminou o argentino Sebastián Báez (N.28) em um duelo de cinco sets.

Finalista de Wimbledon em 2022, Kyrgios não disputava um jogo de Grand Slam desde o US Open daquele ano, quando foi derrotado nas quartas de final pelo russo Karen Khachanov.

Afastado das quadras devido a lesões no joelho e no punho, o australiano, ex-número 13 do mundo, fez apenas um jogo no circuito em 2023 e nenhum em 2024.

Em seu retorno, no final de dezembro, participou da chave de duplas do ATP 500 de Brisbane ao lado do sérvio Novak Djokovic, mas ambos foram eliminados na primeira rodada.

Poucos dias antes do Aberto da Austrália, Kyrgios revelou que sofreu uma distensão abdominal.

