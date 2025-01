Kremlin diz que novas sanções dos EUA contra setor de energia russo desestabilizarão mercados globais

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a última rodada de sanções dos Estados Unidos contra o setor energético russo corre o risco de desestabilizar os mercados globais de petróleo e energia, e que Moscou fará todo o possível para minimizar seu impacto.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que está claro que Washington está tentando prejudicar as empresas russas. Ele disse que Moscou vai monitorar a situação e ajudará as empresas a se adaptarem.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções mais amplas ao petróleo russo na sexta-feira, tendo como alvo os produtores Gazprom Neft e Surgutneftegaz, bem como 183 embarcações que transportaram petróleo russo.

A medida teve como objetivo reduzir as receitas da Rússia para financiar a guerra com a Ucrânia. Uma autoridade dos EUA disse que as sanções podem custar à Rússia bilhões de dólares por mês se forem suficientemente aplicadas.

(Reportagem de Dmitry Antonov)