Juíza permite que Departamento de Justiça divulgue relatório sobre caso de subversão eleitoral de Trump

Por Andrew Goudsward e Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Uma juíza federal abriu caminho nesta segunda-feira para que o Departamento de Justiça dos EUA divulgue publicamente uma parte do relatório do ex-procurador especial Jack Smith sobre o caso de subversão eleitoral do presidente eleito Donald Trump em 2020.

A juíza distrital Aileen Cannon, nomeada para o cargo por Trump no final de seu primeiro mandato, havia impedido anteriormente o Departamento de Justiça de divulgar todo o relatório.

No entanto, ela recusou, por enquanto, um pedido do Departamento de Justiça para permitir que a liderança do Congresso pudesse analisar a segunda parte do relatório de Smith referente à retenção de documentos confidenciais por Trump e agendou uma audiência de emergência na próxima sexta-feira para ouvir argumentos sobre o assunto.

Trump negou qualquer irregularidade em ambos os casos.

O procurador-geral Merrick Garland havia dito que pretendia divulgar publicamente a primeira parte do relatório de Smith sobre a subversão eleitoral de Trump em 2020, mas que se absteria de divulgar publicamente a parte sobre o caso dos documentos confidenciais devido aos processos criminais em andamento contra os associados de Trump Walt Nauta e Carlos De Oliveira.

Smith renunciou formalmente ao cargo de procurador especial em 10 de janeiro.

Ex-promotor de crimes de guerra, Smith apresentou dois dos quatro processos criminais aos quais Trump respondeu depois de deixar o cargo, mas os viu interrompidos após Cannon arquivar o caso dos documentos confidenciais e a Suprema Corte dos EUA -- com três juízes nomeados por Trump -- decidir que ex-presidentes têm imunidade total contra processos por atos oficiais.

Nenhum dos casos foi a julgamento e, desde então, o Departamento de Justiça retirou os casos contra Trump, citando a política de longa data do Departamento contra processar um presidente em exercício.