Johnson & Johnson confirma aquisição da Intra-Cellular Therapies por US$ 14,6 bi

A Johnson & Johnson confirmou a aquisição da Intra-Cellular Therapies com o intuito de fortalecer seu segmento de neurociência. A Intra-Cellular é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias para distúrbios do sistema nervoso central.

O negócio foi fechado a US$ 132,00 por ação em dinheiro, o que representou um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 14,6 bilhões. As ações da Intra-Cellular saltavam após o anúncio do negócio.

A transação incluiu a compra do Caplyta, o primeiro e único tratamento aprovado pela Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para depressão bipolar I e II como adjuvante e monoterapia. O remédio também tem aval para o tratamento da esquizofrenia em adultos.

O Caplyta se soma à linha robusta de terapias com potencial de mais de US$ 5 bilhões em vendas por ano, quando atingir o pico, e solidifica ainda mais o crescimento das vendas, disse a Johnson & Johnson em comunicado.

A aquisição também inclui o ITI-1284, um composto promissor de Fase 2 que está sendo estudado no transtorno de ansiedade generalizada e na psicose e agitação relacionadas ao Alzheimer, bem como um pipeline de estágio clínico que complementa e fortalece ainda mais as atuais áreas de atuação da Johnson & Johnson.

"Com base no nosso legado de quase 70 anos em neurociência, esta oportunidade única de adicionar a Intra-Cellular Therapies ao nosso negócio de Medicina Inovadora demonstra o nosso compromisso em transformar os cuidados e avançar na investigação em algumas das doenças neuropsiquiátricas e neurodegenerativas mais devastadoras da atualidade", disse o presidente e CEO da Johnson & Johnson, Joaquin Duato. "Esta aquisição diferencia ainda mais nosso portfólio, serve como um catalisador estratégico de crescimento de curto e longo prazo para a Johnson & Johnson e oferece um valor atrativo para pacientes, sistemas de saúde e acionistas".

As ações da Intra-Cellular Therapies saltavam 34% perto das 12h29 (de Brasília) na Nasdaq, enquanto as da Johnson & Johnson subiam 0,76% perto das 12h28 (de Brasília) na Bolsa de Nova York.