Investigação dos EUA vê China com domínio injusto sobre construção naval, dizem fontes

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concluiu que a China usa políticas e práticas injustas para dominar os setores marítimo, logístico e de construção naval globais, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com os resultados de uma investigação comercial que durou meses.

A Representante de Comércio dos EUA (USTR), Katherine Tai, lançou a investigação em abril de 2024 a pedido do United Steelworkers e de quatro outros sindicatos dos EUA, de acordo com a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite que os EUA penalizem países estrangeiros que se envolvam em atos "injustificáveis" ou "irracionais" ou que sobrecarreguem o comércio dos EUA.

Os investigadores concluíram que a China tem como objetivo o domínio do setor de construção naval e marítimo, usando apoio financeiro, barreiras para empresas estrangeiras, transferência forçada de tecnologia e roubo de propriedade intelectual e políticas de aquisição para dar vantagem ao seu setor de construção naval e marítimo, disse uma das fontes.

Pequim também "suprimiu severa e artificialmente os custos trabalhistas da China nos setores marítimo, de construção naval e de logística", acrescentou a fonte, citando trechos do relatório.

Nenhum comentário imediato foi disponibilizado pelo USTR, pela Casa Branca ou pela equipe de transição do presidente eleito Donald Trump. Autoridades chinesas não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A investigação cita dados que mostram que a participação da China no setor global de construção naval de 150 bilhões de dólares aumentou de cerca de 5% em 2000 para mais de 50% em 2023, em grande parte graças aos subsídios do governo chinês, enquanto os construtores navais norte-americanos, antes dominantes, viram sua participação cair para menos de 1%. A Coreia do Sul e o Japão são os próximos maiores construtores navais.

O relatório fornece um novo argumento para o novo governo atacar a China e pode abrir caminho para tarifas ou taxas portuárias sobre embarcações construídas na China, conforme proposto pelos sindicatos. Tal medida provavelmente ocorreria após um período de comentários públicos, disseram eles.

Trump usou o mesmo estatuto da Seção 301 para impor tarifas sobre centenas de bilhões de dólares de importações chinesas durante seu primeiro mandato, depois que uma investigação do USTR descobriu que a China estava se apropriando indevidamente da propriedade intelectual dos EUA e coagindo a transferência de tecnologia dos EUA para empresas chinesas.

O USTR divulgará suas conclusões no final desta semana, dias antes de Biden, um democrata, deixar o cargo em 20 de janeiro, disseram as fontes.

O relatório vem na esteira das fortes críticas dos EUA e de outras potências ocidentais às políticas industriais agressivas da China e à superprodução de commodities como aço, e reflete um raro acordo bipartidário sobre a necessidade de apoiar a construção naval dos EUA. A China nega qualquer irregularidade.

O relatório segue quatro anos de esforços do governo Biden para reduzir o domínio da China, dando continuidade às tarifas da era Trump, acrescentando novas tarifas, inclusive sobre veículos elétricos, e impondo uma série de controles de exportação.

No mês passado, o gabinete de Tai anunciou uma investigação comercial de última hora sobre os chips mais antigos fabricados na China, que poderiam aumentar as tarifas dos EUA sobre os microprocessadores da China que equipam produtos de uso diário, de automóveis a máquinas de lavar e equipamentos de telecomunicações.

Especialistas concordam que a reconstrução do outrora vibrante setor de construção naval e marítimo dos EUA levará décadas e custará dezenas de bilhões de dólares. Segundo eles, apenas as tarifas não serão suficientes.

"O fato de a China ter como alvo os setores marítimo, logístico e de construção naval para dominar é a maior barreira para a revitalização das indústrias americanas nesses setores", conclui o relatório, de acordo com um trecho compartilhado com a Reuters.

Scott Paul, presidente da American Alliance for Manufacturing, uma parceria sem fins lucrativos entre trabalhadores e empresas, disse que entende que as conclusões são convincentes.

"Meu entendimento é que (...) será estabelecido um processo para tentar deter a erosão de nossa base industrial de construção naval e fazê-la crescer novamente", disse ele.

Trump, que disse que aumentará as tarifas sobre os produtos chineses para 60%, na semana passada criticou as ações do país asiático para dominar a construção naval comercial e militar, dizendo ao apresentador de rádio Hugh Hewitt que os EUA "sofreram tremendamente" e que o precisa mudar de rumo.

Ele também sugeriu que os EUA talvez tenham que recorrer a aliados para construir as embarcações navais necessárias para as forças armadas norte-americanas.

O novo assessor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, também se envolveu profundamente na questão, elaborando um projeto de lei bipartidário com o senador democrata Mark Kelly para revitalizar o setor de construção naval dos EUA antes de renunciar ao Congresso.

"Somos muito dependentes da China, em particular. Não temos capacidade de aumento. Temos muito pouca capacidade de construção naval e, para uma superpotência, isso é totalmente inaceitável", disse Paul.

Atualmente, os EUA têm apenas 20 estaleiros públicos e privados, em comparação com os mais de 300 estaleiros norte-americanos no início da década de 1980. Especialistas afirmam que a demanda por embarcações civis e militares é forte e crescente.