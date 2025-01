Inter Miami de Lionel Messi aquece motores para nova temporada da MLS

Com a presença do astro Lionel Messi, o Inter Miami iniciou nesta segunda-feira (13) os treinos de pré-temporada sob o comando de seu novo técnico, o argentino Javier Mascherano.

Messi, que disputará sua terceira temporada na Liga Norte-Americana (MLS) se exercitou ao lado de companheiros como Luis Suárez e Jordi Alba.

"Tanto ao Leo quanto aos demais, os vi muito bem. Estamos muito felizes com a forma como todos voltaram das férias, porque foram férias muito longas", declarou Mascherano à imprensa nas instalações da franquia em Fort Lauderdale, perto de Miami.

O jovem treinador, que dividiu vestiário com Messi quando era jogador do Barcelona e da seleção argentina, fará sua estreia no banco do Inter no sábado, em amistoso contra o América do México, em Las Vegas (Nevada).

"Não temos muito tempo para nos prepararmos para o jogo, mas tentaremos fazê-lo da melhor forma para começar a gerar hábitos na equipe", explicou 'El Jefecito'.

Javier Mascherano, que assumiu seu primeiro cargo como técnico de clube, tem a missão de reativar um time que no ano passado bateu o recorde de pontos da MLS, mas depois amargou uma eliminação inesperada logo na primeira rodada dos playoffs, em novembro.

Antecipando o duelo contra o América, o argentino avisou que vai limitar o tempo de jogo tanto dos jogadores mais velhos quanto dos demais para diminuir o risco de lesões.

"O objetivo é preparar todos os jogadores física e tecnicamente para o início da competição oficial", destacou. "Veremos os minutos dependendo de como eles forem se sentindo".

O Inter Miami, também participante do Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano, tem outras duelos preparatórios marcados: contra o Universitario do Peru (29 de janeiro), Sporting San Miguelito do Panamá (2 de fevereiro) e Olimpia de Honduras (8 de fevereiro) antes do início da MLS no dia 22 de fevereiro.

