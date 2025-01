Importação chinesa de soja sobe 6,5% em 2024 e atinge recorde de 105 milhões de t

São Paulo, 13 - A China importou 7,94 milhões de toneladas de soja em dezembro de 2024, de acordo com dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 13, pela Administração Geral de Alfândegas do país (Gacc, na sigla em inglês). O volume representa avanço de 11% ante novembro de 2023, mas queda de cerca de 19% ante dezembro de 2023. Em valor, as compras alcançaram US$ 3,72 bilhões. Com isso, no acumulado do ano de 2024, as compras de soja pela China somaram 105,03 milhões de toneladas, incremento de 6,5% na comparação anual e superando o recorde de 100,33 milhões de toneladas de 2020.Segundo a Gacc, a China importou 701 mil toneladas de óleos vegetais comestíveis no mês passado, alta de 40,8% ante novembro, mas recuo de 13,6% na comparação com igual mês do ano anterior. Em valor, as compras alcançaram US$ 790,6 milhões. De janeiro a dezembro de 2024, foram compradas 7,162 milhões de toneladas de óleos vegetais, 26,8% a menos do que em 2023.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 611 mil toneladas no último mês do ano passado, alta de 5,2% ante novembro e 7,95% a mais que em dezembro de 2023. Em valor, as importações no mês passado atingiram US$ 2,22 bilhões. No acumulado do ano foram compradas 6,666 milhões de toneladas, perda de 9,7% na comparação anual.A China importou 1,503 milhão de toneladas de fertilizantes em dezembro de 2024, aumento de 32,4% ante o mês anterior e de 6,6% em relação a dezembro do ano anterior, conforme a Gacc. Essas importações totalizaram US$ 438,7 milhões. De janeiro a dezembro de 2024, as importações totalizaram 14,11 milhões de toneladas, aumento de 7,8% ante igual período do ano anterior.