25 mortos, 40 mil acres queimados: imagens mostram incêndios na Califórnia

Autoridades da Califórnia afirmam que 25 pessoas morreram e mais de 180 mil estavam sob ordens de evacuação devido aos incêndios no estado, que já queimaram mais de 40 mil acres e destruíram mais de 12,3 mil edifícios.

O que aconteceu

Serviço Meteorológico da Califórnia anuncia que incêndios ficarão "tão ruins quanto podem ser". Em sua previsão para a semana, o órgão afirmou que uma nova onda de ventos deve colocar cidadãos em "risco extremo" e designou a situação como "particularmente perigosa".

Oito mortes foram causadas pelo incêndio Palisades, e 17 foram atribuídas ao incêndio Eaton. Ainda não se sabe o que causou o fogo, mas os fortes ventos do fenômeno Santa Ana fizeram as chamas se espalharem rapidamente em direção aos bairros.

Número de mortos deve aumentar com buscas de cães farejadores, dizem as autoridades. Bairros inteiros foram consumidos pelas chamas desde o início dos incêndios na terça (7).

Cão farejador tenta encontrar vítimas em meio aos escombros causados pelos incêndios na Califórnia Imagem: Frederic J. BROWN / AFP

Pelo menos 153 mil moradores de Los Angeles deixaram suas casas. O governo local declarou emergência de saúde pública, alertando que a fumaça e o material particulado podem representar ameaças imediatas e de longo prazo.

Ao menos 15 pessoas estão desaparecidas, informou o xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna. Ele diz que ainda não é possível relacionar todos os desaparecimentos aos incêndios.

86 mil pessoas estão sem energia. Segundo o site PowerOutage.us, a maioria delas (36 mil) estão no condado de Los Angeles, seguido pelo condado de Ventura, com 25 mil pessoas, até às 18h do horário de Brasília.

Placa anuncia perigo extremo para incêndios em Malibu Imagem: Mike Blake/Reuters

Autoridades pediram economia de água. A maioria da água usada por Los Angeles vem do rio Colorado e é usada principalmente pela indústria agrícola. Durante o combate aos incêndios, alguns hidrantes chegaram a secar e impedir o avanço dos bombeiros.

Analistas de seguro estimam pelo menos 30 bilhões de dólares em danos. A consultoria financeira Wells Fargo acredita que 85% do prejuízo é por perda de casas, 13,5% de estabelecimentos comerciais e 1,5% por destruição de carros.

Esforços para apagar chamas são desafiados por ventos fortes

Bombeiro corta árvore para evitar contágio do fogo no incêndio Palisades Imagem: Ringo Chiu/Reuters

Maiores incêndios foram pouco controlados. O incêndio de Palisades, que atinge 23.713 acres, teve apenas 14% de sua extensão controlado, enquanto incêndio de Eaton, que atinge 14.117 acres, teve só 33% de sua totalidade controlado. O incêndio de Hurst queimou 799 acres, mas já foi 95% controlado. Os bombeiros conseguiram apagar completamente outros incêndios menores.

Ventos de Santa Ana podem piorar incêndios nos próximos três dias. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para ventos fortes na região de Los Angeles, e a previsão é que os ventos, embora não tão intensos quanto os da semana anterior, ainda possam provocar um "crescimento explosivo de incêndios".

As rajadas podem variar entre 72 e 112 km/h. O escritório alertou para possíveis "danos locais" devido à força dos ventos. A umidade relativa está prevista para ser baixa, entre 8% e 15%. Condições de baixa umidade dificultam o combate a incêndios, mas uma maior umidade pode ajudar os bombeiros a controlar as chamas.

Bombeiros agem contra o incêndio Palisades, em Brentwood Imagem: Daniel Dreifuss/Reuters

Situação é vista como "pesadelo" por autoridades. A Califórnia registrou dois anos com muita chuva, a vegetação cresceu, e agora secou no inverno. Os galhos ajudam a manter as chamas acesas. Os incêndios, segundo os cientistas, podem ser consequência das mudanças climáticas, que aumentam a frequência de eventos climáticos extremos.

Bombeiros mexicanos ajudam no combate aos incêndios. A cidade de Los Angeles fica perto da fronteira entre os dois países e é onde moram muitos mexicanos. "Somos um país generoso e solidário", afirmou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em uma rede social.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, posa para uma foto do lado de uma equipe de bombeiros enviada pelo México à Califórnia para ajudar no combate aos incêndios florestais, em 11 de janeiro de 2025 Imagem: Office of Governor Gavin Newsom/via REUTERS

Canadá enviou aviões de carga e bombeiros. O país mandou duas aeronaves CL-415 e enviará outras duas para colaborar no combate às chamas, além de 60 bombeiros. "Nossos amigos americanos pediram ajuda para combater os incêndios florestais na Califórnia e a Equipe Canadá está respondendo. Vizinhos ajudando vizinhos", publicou o Ministro de Preparação para Emergências do Canadá, Harjit Sajjan.

Avião canadense foi atingido por drone de operação civil. Um drone que sobrevoava sem autorização as ruínas de um bairro de Los Angeles afetado pelas chamas deixou um buraco "do tamanho de um punho" ao se chocar com um avião "Super Scooper", usado no combate às chamas, informou o comandante dos bombeiros do condado na última sexta-feira (10).

Resposta política

O presidente dos EUA, Joe Biden, discursa à nação no Rose Garden da Casa Branca em Washington, DC, em 7 de novembro de 2024, após Donald Trump vencer a eleição presidencial Imagem: SAUL LOEB/AFP

Joe Biden declarou situação emergencial na Califórnia. Na última quinta-feira, anunciou que o governo federal destinará, pelos próximos seis meses, 100% do valor do fundo respostas a desastres para auxiliar na recuperação das áreas atingidas.

"Este é o incêndio mais amplo e devastador da história da Califórnia", afirmou Biden ao convocar uma reunião especial do alto escalão de seu governo na Casa Branca. "Eu disse ao governador e às autoridades locais para não pouparem despesas", disse, chamando os danos de "catastróficos".

Governador da Califórnia anunciou alívio de impostos para negócios afetados por incêndios e estendeu proteção sobre especulação de preços em materiais de construção. "Quando os incêndios forem extintos, as vítimas que perderam suas casas e negócios devem ser capazes de reconstruir rapidamente e sem bloqueios", disse Gavin Newsom. "A ordem executiva que assinei hoje ajudará a reduzir atrasos de autorização, um primeiro passo importante para permitir que nossas comunidades se recuperem mais rápido e mais fortes".

Donald Trump estuda ir a Califórnia, mas criticou governador, que é democrata. "CHEGA DE DESCULPAS DESTE GOVERNADOR INCOMPETENTE", disse Trump, acrescentando: "JÁ É TARDE DEMAIS!". O presidente eleito rejeitou que o aquecimento global estaria relacionado aos incêndios, preferindo culpar os opositores.

Celebridades tiveram mansões destruídas

Bairro com casas de luxo foi um dos mais atingidos. O fogo destruiu milhares de imóveis em Pacific Palisades, às margens do Oceano Pacífico, incluindo a casa de famosos, como o ator Mel Gibson.

Gibson morou na casa por 15 anos. "Era meu lar, e eu tinha muitas coisas pessoais lá que não posso recuperar. Todos os tipos de coisas, de fotografias a arquivos, apenas coisas pessoais que eu tinha ao longo dos anos, e roupas".

Mansão de Mel Gibson em Palisades destruída após incêndio Imagem: MEGA/GC Images

Paris Hilton teve casa de praia completamente destruída. Ela postou nas redes sociais um vídeo do local e escreveu. "Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível."

Esta casa não era apenas um lugar para viver - era onde sonhávamos, rimos e criamos as mais belas memórias como uma família. (...) Ver isso reduzido a cinzas... é devastador.

Paris Hilton, no Instagram

Mansão de Paris Hilton em Malibu ficou reduzida a ruínas Imagem: The Grosby Group

Outros artistas também foram impactados pelos incêndios. Entre eles estão Fergie, Ben Affleck, Anthony Hopkins, Mandy Moore e Tom Hanks. As estrelas estão compartilhando links, pedindo ajuda para as pessoas mais afetadas do condado de Los Angeles. Até o momento, pelo menos 11 pessoas morreram. A atriz Jennifer Garner, de De Repente 30, disse que uma de suas amigas foi uma das vítimas fatais.