Imagem atribuída a acidente aéreo nos EAU foi gerada por IA

Não é verdade que imagens representem um acidente envolvendo um avião leve em que duas pessoas morreram nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo foi gerado pela Inteligência Artificial do X. Não foram divulgadas imagens do acidente.

O que diz o post

Uma publicação reproduz informações sobre um acidente aéreo nos Emirados Árabes Unidos e é compartilhada com duas imagens que mostram um avião dentro do mar.

O texto compartilhado é o seguinte: "Um avião leve do Jazirah Aviation Club cai na costa do emirado de Ras al Khaimah, no norte dos Emirados Árabes Unidos. O piloto e o copiloto morreram. As causas deste novo acidente estão sendo investigadas".

Por que é falso

Imagem tem marca d'água. É possível identificar no canto inferior direito da imagem que ela foi gerada pelo Grok, Inteligência Artificial do X. Veja abaixo:

A imagem tem a marca d'água da IA generativa do X, Grok Imagem: Reprodução/Facebook

Acidente aconteceu no dia 29 de dezembro. É verdade que uma aeronave leve do Jazirah Aviation Club caiu no mar do Emirado de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), como noticiou a agência de notícias estatal do país (aqui). O piloto e o copiloto morreram. Imagens do acidente não foram divulgadas.

Desinformação internacional. O conteúdo foi desmentido em inglês pelo serviço de checagem da AFP na Malásia (aqui). Segundo a verificação, a desinformação também circulou na Índia e nas Filipinas.

Este conteúdo também foi verificado por AFP.

