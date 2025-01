Garantias de segurança para Ucrânia e Rússia são fundamentais para qualquer possível acordo, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que a questão das garantias de segurança para a Rússia e a Ucrânia seria parte integrante de qualquer possível acordo entre os lados em conflito.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem repetidamente sinalizado sua prontidão para contatos com todos os países, incluindo os Estados Unidos, para garantir o fim do conflito, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

(Reportagem de Dmitry Antonov)