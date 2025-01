Fruta com 2 vezes mais potássio que a banana reduz pressão arterial

Originário da África e comum no Nordeste brasileiro, o tamarindo é uma fruta com um sabor característico que combina notas doces e ácidas. De acordo com a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos), ele se destaca por sua riqueza em potássio, contendo mais que o dobro do que o encontrado na banana.

Para se ter uma ideia, em 100 g de tamarindo há, em média, 722 mg de potássio. Já essa mesma quantidade de banana tem 346 mg do mineral.

Sabe-se que, para o corpo, o potássio desempenha um papel vital, facilitando a eliminação do excesso de água pelos rins, auxiliando na transmissão dos sinais nervosos e no correto funcionamento dos músculos, principalmente o cardíaco. Estudos inclusive exploraram a relação entre a ingestão de potássio e a redução da pressão arterial.

O tamarindo ainda é notável pelo bom teor de magnésio (59,1 mg em 100 g), outro mineral fundamental para o organismo. Ele auxilia o corpo nas funções musculares e nervosas, na regulação da pressão arterial, além de contribuir com o sistema imunológico e combater a azia e a má digestão.

Mais benefícios dessa fruta

O tamarindo, rico em fibras solúveis, é amplamente utilizado na produção de fitoterápicos para aliviar a constipação. Essas fibras ainda ajudam a retardar a absorção da glicose, proporcionando uma sensação de saciedade por mais tempo e evitando picos de açúcar no sangue após as refeições.

Ele também contém boas quantidades de cálcio e fósforo e seus polifenóis, antioxidantes poderosos, neutralizam radicais livres e reduzem a inflamação. Além disso, a fruta é rica em ácido hidroxicítrico e bromelina, que possuem ação anti-inflamatória.

Consumo e contraindicações

A recomendação é consumir cerca de 30 g por dia, já que o tamarindo é considerado um alimento calórico —em 100 g há 294 kcal.

O tamarindo pode ser consumido in natura, mas no Brasil é comumente utilizado na preparação de doces, sucos, molhos e licores. A fruta também é utilizada para temperar carnes ou peixes.

Uma forma bastante popular de consumo é a água de tamarindo, que pode ser preparada cozinhando a polpa da fruta. A mistura deve ser coada e diluída em seguida.

O consumo de tamarindo é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, algumas podem apresentar alergia ou hipersensibilidade. Nesses casos, é comum o surgimento de sintomas como erupções cutâneas, comichão, inflamação, sensação de ardor, tonturas e vômitos, principalmente se o alimento for consumido em excesso.

Em alguns casos, o tamarindo pode comprometer o esmalte dos dentes, que se danifica pelo componente ácido da fruta.

Pessoas que têm problemas renais devem consumir tamarindo com moderação, por causa do potássio. Em excesso, o mineral prejudica pessoas com função renal comprometida, já que os rins danificados não conseguem excretar o potássio de forma eficiente.

*Com informações de reportagem publicada em 20/03/2024