Fortes chuvas deixam ao menos 11 mortos no interior de Minas Gerais

As chuvas que atingiram o interior de Minas no fim de semana deixaram ao menos 11 pessoas mortas nas cidades de Ipatinga e Santana de Paraíso. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas crianças estão entre as vítimas, uma delas é um menino de 8 anos que morreu após o desabamento de duas casas e seu corpo foi localizado na manhã de ontem. Em um outro deslizamento, cinco pessoas ficaram soterradas. Até o momento, os corpos de duas foram encontrados, as outras três estão desaparecidas. O governador de Minas, Romeu Zema, disse que irá visitar Ipatinga hoje e afirmou que colocou o estado à disposição para ajudar. De acordo com a prefeitura de cidade, uma tromba d'água foi responsável pelas inundações. Segundo o prefeito, a chuva e os estragos foram uma "surpresa", ele disse que não havia previsão para a intensidade da precipitação na cidade.

Em Sergipe, duas pessoas morreram e uma está desaparecida após rodovia ceder. Trecho da SE-438 cedeu na manhã de ontem no município de Capela, a 67 km de Aracaju. A cidade registra grande volume de chuva desde a última sexta-feira. Segundo a prefeitura local, dois carros foram arrastados após a água encobrir a rodovia e parte dela desabar. Um motorista conseguiu sair a tempo e se agarrou em uma árvore. O segundo carro submergiu. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil municipal localizaram o carro, que tinha três ocupantes. Duas mulheres foram encontradas mortas e um homem está desaparecido. Capela também sofreu com enchente em outros pontos da cidade e a prefeitura avalia se houve obstrução na rede de drenagem.

Emendas parlamentares consomem até 74% da verba dos ministérios. Deputados e senadores indicaram até três quartos do orçamento de determinados ministérios em 2024. A maior proporção (74%) é a registrada no Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca, do PP, que teve R$ 1,3 bilhão direcionado pelo Congresso. O Ministério do Turismo, chefiado por Celso Sabino, do União Brasil, outro nome indicado pelo centrão, aparece em segundo lugar, com 69%. O levantamento considera recursos discricionários (que são verbas para custeio e investimentos) e mostrou que de todo o recurso empenhado, que somou R$ 230,1 bilhões, cerca de 19,5% foram direcionados por emendas parlamentares, um percentual inédito. As emendas são uma forma pela qual deputados e senadores conseguem enviar dinheiro federal para obras e projetos em suas bases eleitorais e, com isso, ampliar seu capital político. Saiba mais.

Supersalários em governos estaduais chegam a R$ 49 mil. Dados apresentados pelo Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público mostram que governos estaduais mantêm gestão de pessoas com discrepâncias de salários entre profissionais e excesso de tabelas de remuneração. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, um auditor fiscal pode ganhar até R$ 49 mil, enquanto um procurador recebe R$ 47 mil. Os valores são superiores ao teto constitucional de R$ 44.008,52. Segundo especialistas, o cenário nos estados é mais grave do que na União. Mas a falta de padronização nos salários também é um desafio para o governo federal, que utiliza hoje 290 tabelas remuneratórias. O número é muito maior do que, por exemplo, no Reino Unido, que tem uma tabela, e no Uruguai, que tem 18. Veja dados de mais estados.

Califórnia recebe ajuda de bombeiros mexicanos. O estado da Califórnia recebeu uma equipe de 70 bombeiros enviada pelo governo do México para ajudar a combater os incêndios que devastam o estado. O governador, o democrata Gavin Newsom, fez questão de ir ao Aeroporto Internacional de Los Angeles para receber os profissionais. Ele vem sendo atacado por Donald Trump por sua gestão nos incêndios. Em resposta, Newsom pediu que o republicano faça uma viagem pela região para mostrar apoio. Os bombeiros mexicanos se uniram aos 14 mil agentes que trabalham no combate ao fogo. Apesar de pequena, a ajuda é simbólica em um momento em que Trump endurece a política migratória. Leia mais na coluna de Jamil Chade.

Campeão olímpico Arthur Zanetti se aposenta aos 34 anos. O ginasta lenda das argolas, campeão olímpico e mundial na modalidade, comunicou o fim de sua carreira em carta aberta ao Esporte Espetacular, da TV Globo. Maior nome da ginástica brasileira masculina, ele disputou três olimpíadas e conquistou o ouro em Londres-2012 e a prata na edição no Brasil, a Rio-2016. Em Tóquio-2020 ele não ganhou medalha. Após 27 anos de dedicação ao esporte, Zanetti vinha sofrendo com lesões, que o deixaram de fora dos Jogos de Paris-2024. O ginasta também ganhou quatro medalhas em mundiais, um ouro e três pratas, e disse que vai continuar no esporte como árbitro e treinador. Saiba mais sobre ele.