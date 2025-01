Exportação de couro do Brasil cresce 12,5% em receita em 2024 para US$ 1,26 bi

São Paulo, 13 - O setor de couro brasileiro fechou 2024 com receita de US$ 1,26 bilhão em exportação, aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. O volume embarcado cresceu 22,3% em metros quadrados e 38,8% em peso, segundo relatório do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB). A China continuou a liderar as importações de couro do Brasil, com avanço de 26,9% em valores, para US$ 401,734 milhões, ou 20,8% considerando Hong Kong, para US$ 425,133 milhões.O CIBC ressaltou, em nota, a diversificação de mercados como um dos marcos do setor em 2024. O Vietnã registrou aumento de 69,8% no valor das importações de couro brasileiro, consolidando-se como o quarto principal destino. O México, quinto maior importador, apresentou crescimento de 26,3%. Ambos ainda estão atrás dos Estados Unidos e da Itália, segundo e terceiro maiores compradores do couro brasileiro no ano passado.O presidente executivo do CICB, José Fernando Bello, citou o lançamento do Guia CICB de Matéria-Prima, a implementação do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos pelo governo federal e a eliminação da exigência de certificado sanitário para couros wet blue exportados ao Vietnã como destaques de 2024. "O ano foi crucial para nós. Atuamos incessantemente nas pautas de conformidade, rastreabilidade e barreiras alfandegárias, alcançando resultados que nos permitem crescer ainda mais em 2025", afirmou, na nota.O levantamento do CIBC, que consolida os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), indicou receita de US$ 90,5 milhões, em dezembro de 2024, quedas de 16,7% sobre o mês anterior, e de 5,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.