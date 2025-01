Existe um debate sobre a fortaleza do crédito, afirma Diogo Guillen

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, nesta segunda-feira, 13, que há um debate sobre a fortaleza do crédito e que há uma visão de maior rigor nas concessões. Ele fez as afirmações durante live promovida pela Bradesco Asset sobre os potenciais impactos da política monetária na conjuntura macroeconômica de 2025. A conversa é conduzida pelo economista-chefe da instituição financeira, Marcelo Toledo.

"Acho que teve duas mensagens relevantes sobre crédito na comunicação recente. Uma é a discussão do crédito mais forte mesmo, como mitigador do impacto da pressão monetária sobre a atividade", afirmou o diretor do BC. "E o debate do por que o crédito está forte, mesmo tendo visto uma elevação dos juros futuros desde maio", continuou.

Guillen salientou que o mercado de crédito está mais forte ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho está dinâmico. "Um mercado de trabalho dinâmico sugere que a inadimplência não se elevaria. Então, acho que tem esse primeiro debate sobre a fortaleza do crédito."

O outro debate, segundo ele, é sobre um tema que surgiu durante o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) e que se repetiu no Comitê de Política Monetária (Copom): o da necessidade de rigor na concessão de crédito quando se está com juros, renda, endividamento e serviço da dívida elevados. "A gente discutiu o cuidado na construção de crédito."