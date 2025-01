Exército israelense diz que interceptou míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (14), que interceptou "com sucesso" um míssil disparado do Iêmen, depois de informar no dia anterior que neutralizou outro míssil do mesmo país.

"Um exame feito pela Força Aérea Israelense e pelo comando da frente doméstica revelou que o míssil disparado do Iêmen contra o território israelense foi interceptado com sucesso", segundo um comunicado militar.

Fragmentos do míssil caíram "dentro de uma casa" em Mevo Beitar, perto de Jerusalém, e outros foram encontrados na cidade vizinha de Tzur Hadassah, acrescentou.

Os rebeldes huthis do Iêmen, que controlam a capital Saná, confirmaram, nesta terça-, que dispararam "um míssil balístico hipersônico do tipo Palestina 2", em um comunicado divulgado no Telegram

Os huthis têm disparado mísseis e drones contra Israel desde que a guerra entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel começou em Gaza em 7 de outubro de 2023.

Os rebeldes afirmam lançar esses ataques em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza. Eles também têm como alvo navios ligados a Israel, aos EUA e ao Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Em resposta, Israel bombardeou vários alvos huthis no Iêmen.

Os militares israelenses anunciaram na segunda-feira que interceptaram um projétil iemenita "antes que ele entrasse em território israelense", bem como um drone no sul de Israel originário do mesmo país.

Os rebeldes huthis enfatizaram na segunda-feira que continuarão suas operações contra Israel até "o fim da agressão contra os palestinos".

Eles também alegaram o lançamento de um míssil "hipersônico tipo Palestina 2" contra um alvo em Jaffa, em Tel Aviv, e o lançamento de quatro drones contra a mesma região.

