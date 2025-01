Ex-assessor de Flávio, Queiroz é nomeado subsecretário em Saquarema (RJ)

Do UOL, em São Paulo

Ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e envolvido no caso das "rachadinhas", Fabrício Queiroz foi nomeado para o cargo de Subsecretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A nomeação de Queiroz foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (13). Ele perdeu a eleição para vereador na cidade e ficou como suplente após receber 588 votos válidos. Queiroz, que se candidatou pelo PL, contou com apoio de Flávio no pleito.

Sem informação de salário. A portaria que nomeou Queiroz e o Portal da Transparência não informam sobre o salário que ele receberá no cargo, que é tipificada como um CCE-15 (Cargo Comissionado do Executivo), o mais alto da prefeitura.

O ex-assessor tem ao menos quatro processos contra ele em andamento. Como não há nenhuma condenação até o momento, não houve impedimento à candidatura.

Queiroz foi preso em 2020, suspeito de ter comandado um suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Ele foi solto em 2021, e no ano seguinte, o caso foi arquivado pela Justiça.

Em 2022, Queiroz tentou ingressar na carreira política disputando o cargo de deputado estadual. Na época, ele afirmou, que se tivesse o apoio da família Bolsonaro, "com certeza seria o deputado mais votado do Rio de Janeiro".

*Com informações de Estadão Conteúdo