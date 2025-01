Espanha estuda aumento de imposto para aluguel de temporada em tentativa de reduzir custo da moradia

MADRI (Reuters) - A Espanha planeja aumentar os impostos sobre os aluguéis de temporada para que paguem "como uma empresa", disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez nesta segunda-feira, enquanto os moradores das principais cidades do país lutam contra os altos custos de moradia.

"Não é justo que aqueles que têm três, quatro ou cinco apartamentos para aluguel de curto prazo paguem menos impostos do que hotéis ou trabalhadores", disse Sánchez em um evento sobre moradias populares.

A medida seria baseada em uma nova diretriz da União Europeia sobre o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para plataformas digitais, disse ele. Os hotéis espanhóis agora pagam uma taxa reduzida de 10% de IVA, que está incluída no projeto de lei.

A habitação tornou-se uma questão importante na Espanha, que luta para equilibrar a promoção do turismo -- um dos principais motores de sua economia -- com preocupações sobre os altos aluguéis devido à gentrificação e à mudança dos proprietários para aluguéis turísticos de curto prazo mais lucrativos, especialmente em áreas urbanas e costeiras.

Sánchez também prometeu medidas mais rígidas para combater fraudes em relação a esses aluguéis, sem entrar em detalhes. No mês passado, as autoridades abriram uma investigação sobre o Airbnb por não ter excluído milhares de ofertas de aluguel enganosas de sua plataforma.

Além disso, os proprietários de imóveis em áreas de aluguel elevado que mantiverem seus aluguéis alinhados com um índice oficial de preços receberão uma isenção de 100% do imposto sobre essa renda.

Sánchez disse que o governo promoverá a construção de moradias sociais e cederá 2 milhões de metros quadrados de terrenos residenciais a uma agência de moradias públicas recém-criada.

No entanto, o governo minoritário de Sánchez enfrenta uma luta constante para aprovar qualquer projeto de lei em um Parlamento fragmentado.

As propostas de moradia do Partido Socialista atraíram críticas tanto da direita -- que as rotulou de intervencionistas demais -- quanto dos aliados de extrema-esquerda, que acusam os socialistas de serem muito brandos com os proprietários abusivos.

"O dever do governo é priorizar o uso residencial das moradias e impedir que os usos especulativos e turísticos se expandam de forma totalmente descontrolada à custa dos moradores", disse Sánchez.

No ano passado, o banco central da Espanha recomendou que as autoridades interviessem no mercado de aluguéis, uma vez que a alta proporção -- em comparação com outros países da UE -- de famílias com excesso de esforço para pagar seus aluguéis poderia levar a "efeitos econômicos e sociais adversos".

(Reportagem de Inti Landauro e Emma Pinedo)