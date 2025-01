Empresa de energia responde a processos judiciais por incêndios em Los Angeles

(Reuters) - A Southern California Edison, uma unidade da empresa de serviços públicos Edison International, foi alvo nesta segunda-feira de vários processos judiciais que alegam que seus equipamentos elétricos deram início a um dos maiores incêndios florestais que assolam a área de Los Angeles, de acordo com registros judiciais.

Os processos parecem ser os primeiros de centenas ou até milhares que surgirão em decorrência dos incêndios florestais que tomaram conta de partes do sul da Califórnia na última semana.

As ações foram ajuizadas no Tribunal Superior de Los Angeles em nome de proprietários de casas, locatários, empresários e outras pessoas com propriedades destruídas pelo incêndio Eaton na área de Pasadena.

Pelo menos 24 pessoas morreram desde o início dos incêndios na última terça-feira, e mais de 90.000 moradores foram forçados a abandonar suas casas. Mais de duas dúzias de pessoas foram dadas como desaparecidas, segundo as autoridades.

O incêndio Eaton, no sopé das montanhas a leste de Los Angeles, queimou cerca de 57 kms², quase a área de Manhattan. Esse incêndio é o segundo mais destrutivo da história da Califórnia, de acordo com uma das denúncias.

Em um dos processos, várias testemunhas oculares são citadas como tendo observado um incêndio na base de uma torre de transmissão de propriedade da Southern California Edison (SCE).

A Southern California Edison (SCE) não respondeu a um pedido da Reuters para comentar os processos judiciais em um primeiro momento.

Na manhã desta segunda-feira, seu presidente-executivo disse em uma entrevista na televisão que a empresa continua investigando os incêndios e que não havia identificado nenhuma anomalia elétrica em seus equipamentos no momento em que o incêndio em Eaton começou.

(Reportagem de Vallari Srivastava e Seher Dareen em Bengaluru; reportagens adicionais de Jody Godoy e Peter Henderson na Califórnia e Jonathan Stempel e Laila Kearney em Nova York)

